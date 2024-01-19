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Опрос: почти у 20% жителей Алтайского края снизились зарплаты в 2023 году

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Опрос: почти у 20% жителей Алтайского края снизились зарплаты в 2023 году

Деньги Фото: Алексей Кучерявых

Жители Алтайского края поделились, как изменилась их зарплата за прошлый год. У многих этот показатель остался на прежнем уровне

24% работников Алтайского края заявили, что у них выросли зарплаты в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного hh.ru.

Так, больше стали зарабатывать рекрутеры (36%), строители (32%) и работники производственных предприятий (31%). Наоборот, реже всего об увеличении зарплаты в минувшем году сообщали медики (8%), административный персонал и сотрудники магазинов розничной торговли (по 18%).

Еще 19% опрошенных рассказали, что в прошедшем году их доходы упали. Причем чаще остальных об этом говорили медики и фармацевты (33% из них).

У 32% жалованье осталось на прежнем уровне. Большинство из тех, кто выбрал этот вариант ответа, занимают должности руководителей и управленцев (43%).

Оставшиеся затруднились дать ответ или не работали в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата в Алтайском крае составила почти 47 тысяч рублей. Это почти на 16,3% больше, чем годом ранее.

Взято отсюда

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