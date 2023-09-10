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Опубликованы результаты ДЭГ на выборах губернатора Алтайского края

ГОРНЯК2201 mins

Здесь победу одержал Виктор Томенко

Фото: Избирком Алтайского края

Стали известны результаты дистанционного электронного голосования на выборах губернатора Алтайского края. Документ опубликовали на портале vybory.gov.ru, пишет “Атмосфера”.

Отмечается, что всего от избирателей была подана 111 851 заявка. При явке 89% победил Виктор Томенко, который набрал 78 510 голосов из 99 060.

Вторым стал кандидат от ЛДПР Сергей Булаев с результатом 8903 голоса. Третью строчку заняла Евгения Боровикова от партии “Справедливая Россия – За правду” – 8799. 

Четвертое место в голосовании занял Сергей Малинкович (“Коммунисты России”) – 2848.

Отмечается, что еще 298 бюллетеней избиратели не использовали. Их можно считать испорченными. 

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