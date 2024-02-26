реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Опять кинжал в спину России. Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для ВСУ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Германия и Индия проводят секретные переговоры о закупке снарядов для Украины через посредников. Украинскую армию, которая испытывает нехватку снарядов, может спасти передача артиллерийских снарядов из Индии. Сообщается, что у Индии имеется “несколько сотен тысяч” таких снарядов, и они сейчас обсуждают возможность передачи их Украине через третьи страны. Проведение секретных переговоров объясняется желанием Индии избежать негативного влияния на отношения с Россией. Пишет Царьград.

Помимо Индии, сделки по поставке снарядов в интересах Украины также могут быть заключены с арабскими странами, у которых также имеются большие запасы боеприпасов. Эксперты считают, что возможности производства снарядов также существуют на Балканах и в нескольких странах Африки.

Однако, Минобороны Германии заявляет, что они могут решить проблему дефицита снарядов у украинской армии не непосредственной поставкой, а финансовой помощью.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от западных стран отказаться от контрактов на поставки снарядов и оружия в третьи страны и направить их на Украину, так как для нее это более важно. Он также призвал Европейский союз скорее решить вопрос о вступлении Украины в него.

Фото: РИА Новости

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости горняк

горняк22 телеграм

Предвестник инфаркта. Чем опасен атеросклероз и как его вовремя обнаружить

Сужение просвета сосудов – одна из главных причин смертности Сбалансированное…

Узнать больше
В Рубцовске водитель выгнал из маршрутки подростка на мороз

В Рубцовске водитель выгнал из маршрутки подростка на мороз

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело Салон автобуса…

Узнать больше
Новых хозяев для полицейской овчарки ищут на Алтае

Новых хозяев для полицейской овчарки ищут на Алтае

По словам кинологов, собака по кличке Майла очень дружелюбна и…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp