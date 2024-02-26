Опять кинжал в спину России. Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для ВСУ

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26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Германия и Индия проводят секретные переговоры о закупке снарядов для Украины через посредников. Украинскую армию, которая испытывает нехватку снарядов, может спасти передача артиллерийских снарядов из Индии. Сообщается, что у Индии имеется “несколько сотен тысяч” таких снарядов, и они сейчас обсуждают возможность передачи их Украине через третьи страны. Проведение секретных переговоров объясняется желанием Индии избежать негативного влияния на отношения с Россией. Пишет Царьград.

Помимо Индии, сделки по поставке снарядов в интересах Украины также могут быть заключены с арабскими странами, у которых также имеются большие запасы боеприпасов. Эксперты считают, что возможности производства снарядов также существуют на Балканах и в нескольких странах Африки.

Однако, Минобороны Германии заявляет, что они могут решить проблему дефицита снарядов у украинской армии не непосредственной поставкой, а финансовой помощью.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от западных стран отказаться от контрактов на поставки снарядов и оружия в третьи страны и направить их на Украину, так как для нее это более важно. Он также призвал Европейский союз скорее решить вопрос о вступлении Украины в него.

Фото: РИА Новости

Автор: glavred

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