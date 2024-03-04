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Опубликована запись разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост

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Опубликована запись разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост

Крымский мост Фото: most.life

Опубликованный разговор был посвящен планированию теракта на Крымском мосту. Также была поднята тема поставок ракет Taurus Украине, которые Германия опровергала

В Сети появилась полная аудиозапись немецких высокопоставленных офицеров о ракетных ударах по Крымскому мосту. Ее опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает KP.ru.

В разговоре о планировании теракта на Крымском мосту участвовали начальник отдела операций ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС Германии Герхартц, а также их подчиненные из числа младших офицеров Фенске и Фроштедте.

В числе обсуждаемых тем были удары ракетами Taurus по Крымскому мосту. Также был упомянут опыт ведения военных действий Третьим рейхом, времена которого назвали “старыми добрыми”.

“Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост? С точки зрения оперативной перспективы я не могу оценить, как быстро украинцы сумеют научиться планировать такие действия и как быстро произойдет интеграция”, – сказал Фроштедте.

Фенске ответил, что для уничтожения моста понадобится более 20 ракет. Герхартц отметил, что ВСУ смогут уничтожить мост, если применять французские истребители Dassault Rafale. Однако Фенске не согласился, заявив, что так ВСУ только “сделают дырку в мосту”.

В России незамедлительно отреагировали на опубликованный разговор. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась возмущена отсылкой офицеров к опыту Третьего рейха, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова стали заклятыми врагами РФ.

Взято отсюда

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