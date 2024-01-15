Виталий Манишин Фото: "Заря Приобья"

Журналисты поговорили с братом Манишина, жителями села, где он проживал, а также с другими участниками тех самых событий. Многие отметили, что не верят в виновность сельчанина

Журналисты Telegram-канала Baza опубликовали расследование о “политеховском маньяке”. Всего за полгода работы над видео журналисты опросили 65 человек.

В мае 2023 года по подозрению в убийствах задержали бывшего местного чиновника Виталия Манишина.

Журналисты узнали некоторые детали показаний Манишина.

“Сейчас бывший чиновник рассказывает, что на нем всего 11 жертв. Причем первое изнасилование и убийство, которое ему вменяют, было совершено еще при Советском Союзе, в 89-м. То есть, если будет доказано, что Манишин – реальный барнаульский маньяк, получится, что его не могли поймать 34 года”, – говорится в расследовании.

Согласно данным расследования журналистов Baza, в далеком 89-м году Манишин в компании друзей и одной девушки гуляли на местной дискотеке. В какой-то момент Манишин якобы уединился с девушкой, после чего та умерла. Согласно данным источника, парень, предположительно, увез тело в безлюдную местность и закопал.

Пропавшую девушку хватились не сразу, позже ее тело нашел местный чабан.

“В 2024 состоится суд. На нем будут рассматриваться шесть эпизодов – убийство Обидиной [ в 1989 г.– Прим. ред] и девушек из барнаульской пятерки. По оставшимся жертвам, по нашим данным, Манишин запросил сделку со следствием. Удовлетворил ли его просьбу прокурор, нам неизвестно”, – говорится в материале.

Сами журналисты считают, что доказать его вину в убийствах будет сложно.

Напомним, арест Виталия Манишина связывали в том числе с убийствами абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. При этом официального подтверждения со стороны следственных органов эти сведения не получили: в СК сообщили, что Манишина подозревают в убийстве несовершеннолетней девушки в 1989 году, сопряженном с изнасилованием. Позже стало известно, что в деле фигурирует более двух убийств.

С самого момента задержания родственники Манишина не могли добиться с ним встречи. Также за это время по каким-то причинам он отказался от услуг пятерых адвокатов.

Ранее Октябрьский районный суд Барнаула продлил арест обвиняемому в убийствах Виталию Манишину. Манишин останется под арестом до 2 апреля. Последний раз меру пресечения ему продлевали 14 ноября 2023 года. Срок истек 2 января 2024 года.

Взято отсюда