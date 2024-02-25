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Опубликованы кадры с места пожара в частном доме Барнаула. Фото

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Дом вспыхнул на значительной территории. Сотрудники МЧС все еще работают на месте происшествия – ликвидируют возгорание

Пожарные локализовали возгорание в частном доме в Барнауле на улице Малиновая, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила около 100 “квадратов”. Распространение огня прекращено.

В тушении участвуют 28 человек, семь пожарных автоцистерн, работали также три звена газодымозащитников.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 25 февраля произошел пожар в частном доме на улице Малиновая. Площадь пожара составляет около 100 кв.м. В результате случившегося никто не пострадал – люди успели выйти из дома.

Взято отсюда

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