Дом вспыхнул на значительной территории. Сотрудники МЧС все еще работают на месте происшествия – ликвидируют возгорание
Пожарные локализовали возгорание в частном доме в Барнауле на улице Малиновая, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Площадь пожара составила около 100 “квадратов”. Распространение огня прекращено.
В тушении участвуют 28 человек, семь пожарных автоцистерн, работали также три звена газодымозащитников.
Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в Барнауле 25 февраля произошел пожар в частном доме на улице Малиновая. Площадь пожара составляет около 100 кв.м. В результате случившегося никто не пострадал – люди успели выйти из дома.
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