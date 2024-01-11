Антон Шеломенцев Фото: barnaul.org

Силовики задержали заместителя главы администрации города. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

Правоохранители опубликовали кадры задержания заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева.

На ролике, предоставленном следователями, видно, как силовики заходят в квартиру чиновника, проводят там обыск и ведут опись. Сам Шеломенцев сидел за столом и подписывал предоставленные документы.

Кроме того, сотрудники УФСБ по краю предоставили видео задержания чиновника. На кадрах видно, как на Шеломенцева надевают наручники и увозят на автомобиле. Также сотрудники ФСБ показали, как задерживали предпринимателя, который, по версии следствия, дал взятку подозреваемому.

Ранее “Толк” писал, что заместителя главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2020 году, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, подозреваемый через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

Деньги предназначались за “общее покровительство” предприятий, принадлежащих бизнесмену, а также за то, чтобы ему обеспечивались наиболее выгодные маршруты, несмотря на отсутствие автобусов соответствующего уровня.

Шеломенцева задержали. В отношении взяткодателя – руководителя коммерческих организаций следователи ранее возбудили уголовное дело о даче взятки, которое в настоящее время расследуется.

Взято отсюда