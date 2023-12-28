Опыт СССР актуален как никогда

27 декабря прошел очередной Политклуб при Барнаульском горкоме КПРФ, посвященный 101-й годовщине создания Советского Союза.

Темой заседания Политклуба стал национальный вопрос на современном этапе развития капитализма. С основным докладом по теме выступил Олег Золотов, член Идеологической комиссии Барнаульского горкома, рассказавший об основных работах классиков марксизма по национальному вопросу. Ведущим мероприятия был Анатолий Барсуков, первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ. Коммунисты и сторонники партии обсудили, как национальный вопрос удавалось разрешать и какие межнациональные противоречия создает империалистическая эпоха. В ходе обсуждения участники Политклуба пришли к выводу, что основу для межнациональных конфликтов создают экономические отношения, что подтверждают и работы основателей марксизма. В эпоху империализма капитал вступает в такую фазу развития, когда национальные ограничения встают на пути его расширения. При этом миллионные трудовые резервы перебрасываются из страны в страну, с континента на континент, закладывая все новые социальные и национальные противоречия. При этом целые народы на капиталистической периферии подвергаются жестокой эксплуатации, что также способствует подъему националистических движений. Прекратить нагнетание межнациональной вражды и решить национальный вопрос можно только с переходом к социалистическим отношениям, когда общественным развитием не будет руководить главная цель капитализма – эксплуатация человека человеком. Пример построения подобных отношений явил миру Советский Союз, и этот опыт как никогда актуален для современного мира.

Взято отсюда.

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