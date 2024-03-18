Орденом «Родительская слава» наградили семью из Немецкого национального района. Там воспитывается 15 детей

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Источник фото: Алтайский краевой перинатальный центр «ДАР»

Семья Валентины и Якова Фризен живёт в селе Подсосново Немецкого национального района. Год назад у супругов родился 15-й ребёнок. Большая семья проживает в частном доме, и все ребятишки по мере сил трудятся на приусадебном участке.

И Валентина, и Яков сами росли в многодетных семьях, поэтому большое количество детей — осознанный выбор.

«В нашей семье 10 школьников и пять детей дошкольного возраста, но у меня на все хватает времени. И в этом нет никакого секрета: просто нужно установить четкий график и распорядок. Завтрак, обед и ужин у нас строго по часам, все домашние дела также распределены по времени и закреплены за каждым членом семьи. По образованию я швея, поэтому успеваю не только шить красивые наряды для своих домочадцев, но и принимаю заказы на пошив одежды от односельчан», — рассказывала Валентина пресс-службе Алтайского краевого перинатального центра «ДАР».

В семье много традиций: ежевечерние посиделки с рассказами о прошедшем дне, пение, музицирование.

«У нас крепкие родственные связи с семьями братьев и сестер с моей стороны и со стороны супруга. Что называется, и в радости, и в печали всегда поддерживаем друг друга», — делится Валентина Фризен.

Взято отсюда.

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