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Организации жизнеобеспечения и предприятия Алтайского края с непрерывным циклом работы подготовились к работе в праздничные дни

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Организации жизнеобеспечения и предприятия Алтайского края с непрерывным циклом работы подготовились к работе в праздничные дни

Пока основная масса жителей Алтайского края будет отдыхать, медицинские работники, энергетики, коммунальщики, специалисты предприятий дорожной сферы будут нести дежурство и приходить на помощь в случае необходимости. Уже составлен график дежурств профильных специалистов. О своей деятельности в период новогодних праздников все службы жизнеобеспечения будут отчитываться в особом порядке, сообщает официальный сайт региона.

По данным Министерства транспорта Алтайского края, вся дорожная техника прошла дополнительную проверку перед праздниками. Все работает исправно. Если погода ухудшится, на дороги готовы выехать больше двух тысяч машин. Сформированы отряды быстрого реагирования, которые будут дежурить и в начале января. Министерство и профильные дорожные службы ведут ежедневный мониторинг состояния проезда по автомобильным дорогам края, где проходят автобусные маршруты.

Скорая помощь, медицинские службы экстренного реагирования также готовы к работе в Новый год. С учетом эпидситуации принято решение о том, что все дни, кроме воскресений, работают службы неотложной помощи. В поликлиниках будут принимать пациентов 3, 5 и 8 января, в том числе можно записаться к узким специалистам. В эти же дни работают краевые поликлиники и диспансеры.

Энергетические предприятия края готовы к периоду максимума нагрузок на энергосистему. Уже в пятницу, 29 декабря, они приступят к несению усиленного дежурства. Как отметили в Министерстве промышленности и энергетики края, региональный штаб по безопасности электроснабжения работает в круглосуточном режиме, в министерстве назначены дежурные. В промышленности производства непрерывного цикла продолжат работать в течение всех выходных дней.

Взято отсюда.

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