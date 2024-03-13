Организаторы “Ветра Сибири” объяснили, почему не готовили площадку в Бийске

Рок-фестиваль в 2022 году отменили в последние недели, якобы из-за коронавируса

В интернете появилась реклама рок-фестиваля “Ветер Сибири”, который в этом году состоится в Новосибирске на площадке аэродрома «Мочище». Ожидается, что со 2 по 4 августа там выступят Кипелов, Вадим Самойлов, 25/17, СерьГа, Крематорий, Линда и многие другие, всего – более 40 музыкальных коллективов.

Напомним, что этот скандальный рок-фестиваль запомнился бийчанам тем, что был отменен за некоторое время до того, как должен был состояться. При этом, территорию бийского аэропорта, на которой по идее организаторов выступали бы артисты и размещались гости из разных городов, так и не начали готовить. Среди мусора, камней и бурьяна сложно было “увидеть” площадку, на которой стояли бы палатки, продавалась бы еда, выступали именитые артисты и даже работал “выездной ЗАГС”.

Несмотря на то, что в 2023 году “Ветер Сибири” прошел, не без огрехов, в Новосибирске, недоверие и вопросы к организаторам – остались. В группе ВКонтакте “Инцидент Барнаул” бийчане, наконец, получили ответы напрямую от организатора: почему не проводилась подготовка площадки, почему фестиваль вообще отменили?

– А потом опять в июне скажут, что не будет, – пишут под постом о новом фестивале. – Так хотел под Бийском попасть, а не тут то было, отмена. Подождем, что будет в этот раз? – В Бийске тоже пандемия помешала? Там даже ничего не начинали делать, заранее зная, что фестиваля не будет, при этом пиарили его везде и продавали билеты. – Да, еще не хотели возвращать деньги за купленные билеты и пугали покупателей судами и дикими штрафами, если они в суд пойдут. Я знаю это не понаслышке.

Организаторы фестиваля на этот раз не прячутся от ответов, и обещают, что в Новосибирске в этот раз будет “круче, ведь вы будете не одни, как в Бийске, а среди 20 000 гостей фестиваля!” Они приводят в пример ряд фестивалей, которые также “не состоялись из-за пандемии”.

– Более того, после этого “Ветер Сибири” провел свой фестиваль! – отвечают организаторы. – По поводу того, что ничего не начинали делать – это очень ошибочное суждение. Мы не строим капитальные здания – возводим временный городок. Сроки возведения две недели, поэтому зачем начинать что-то делать за два месяца не совсем понятно. Касательно пандемии – рекомендации, зачастую, сильнее запретов! Никак объектом обсуждения не может быть ни бурьян, ни мусор, который вывозиться и скашивается за два дня! Ведь площадка аэропорта, хоть и заброшенного, уже более подготовлена для проведения фестиваля, чем чистое поле!

Также организаторы еще раз настойчиво пригласили на свое мероприятие тех, у кого сохранились билеты на рок-фестиваль под Бийском в 2022 году. Заверили, что они будут активны, если по ним не было прохода или возврата.

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Взято отсюда