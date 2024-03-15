Органы опеки оставили троих детей с матерью, заморозившей младенца в ведре

Оказалось, что четыре года назад она тоже родила и выбросила ребенка, но тогда малыша удалось спасти

Руки матери и младенца / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области органы опеки оставили троих сыновей с матерью, которая специально заморозила новорожденного и почти месяц жила с его трупом, пишет “КП-Новосибирск”.

Напомним, инцидент произошел в селе Светлая Поляна. Женщина родила малыша, положила в ведро и вынесла в мороз на веранду, а когда ребенок замерз, спустила его в подпол. Стоит отметить, что многодетная мать еще летом 2020 года попала в похожий скандал: она бросила новорожденную дочь на остановке, но девочку чудом обнаружили. Кстати, после первого случая на учет в органы опеки сельчанка не попала.

На этот раз скрыть беременность не получилось. Сельчане отметили, что зимой они поняли, что женщина, скорее всего, находится в положении. Однако новость о том, женщина так жестоко избавилась от младенца, стала для них шоком.

В органах опеки сообщили, что трое детей женщины даже после второго инцидента живут с ней.

“Дети находятся в семье, и мама им ничем не угрожает. Органы опеки и соцзащита защищают их интересы”, – заявили в опеке.

В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении многодетной матери.

горняк



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