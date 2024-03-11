Орнелла Мути посетила Неделю моды в Москве и выступила на ВФМ в Сочи

Звезда “Укрощения строптивого” рассказала, что ее бабушка и дедушка – русские, и в ее семье всегда к России относились с теплотой

Звезда итальянского и мирового кино Орнелла Мути приехала в Россию. Знаменитая актриса посетила не только неделю моды в Москве, но и выступила на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщает НТВ.

Мути рассказала, что у нее прекрасные воспоминания о Санкт-Петербурге – она “очарована этим прекрасным городом”. А Москва актрису привлекает множеством людей и событий. Также звезда отметила, что у нее в России много “любимых друзей”.

Она рассказала, что особое отношение к России у нее в крови, ведь ее бабушка и дедушка родились в Санкт-Петербурге. Также Мути поделилась своими первыми воспоминаниями, которые связаны с нашей страной, и подчеркнула, что в ее семье о России всегда говорили с теплотой.

Актриса заявила:

“Россия — часть моего ДНК”, – заявила актриса.

9 марта марта актрисе исполнилось 69 лет, в свой день рождения звезда любимого россиянами фильма “Укрощение строптивого” вышла на прямую связь со студией “Центрального телевидения”.

Беседовал с актрисой Вадим Такменёв, ведущий программы.

“Чем больше Запад пытается изолировать Россию от всего мира, тем удивительнее видеть вас, звезду кинематографа, в России. Прежде всего, конечно, хотелось бы поговорить именно об этом. Но не буду в такой день грузить вас политикой. Лучше буду грузить вас комплиментами. Мы с вами виделись много лет назад здесь, а вы не просто не изменились, а стали еще красивее! А вот что касается России — изменилась ли она за эти годы, что вас не было?”

На его слова Орнелла Мути ответила:

“Со временем все меняется. Даже хорошо, что меняется, надеюсь, в лучшую сторону”.

На вопрос ведущего, надолго ли актриса прибыла с визитом в Россию Орнелла Мути ответила, что ей придется уехать на следующий день, поскольку “много проектов в Италии, Германии, Франции, Испании”.

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Взято отсюда