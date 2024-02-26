Орнитолог рассказал, когда в город прилетают “славные пташки” чечетки

В городе чечетки в основном питаются семенами берез

Птица чечетка / Фото: “КП – Новосибирск” / Виктория Минаева

Орнитолог Алексей Яновский рассказал “КП-Новосибирск”, что за маленькие птицы с красной “кепкой” на голове прилетели в город на короткую зимовку.

Яновский отметил, что многие виды зимующих в Сибири певчих птиц с осени до весны кочуют в пределах больших территорий и могут залетать в города.

“Чечетки славные пташки. Они мелодично, тихо щебечут, перекликаясь в небольших группах сородичей. Кормятся семенами высоких трав, таких как крапива, полынь, репейник”, – рассказал эксперт.

В городе чечетки в основном питаются семенами берез, которые находят в прошлогодних сережках на ветках деревьев или в снегу.

“Чечетки могут гостить до апреля. Они улетят, когда растает снег и семена берез станут невидимыми на почве”, – уточнил орнитолог.

новости Локтевский



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