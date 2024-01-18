ОСАГО, техосмотр: что изменится для автомобилистов Алтайского края в 2024 году

Изменения коснутся и оформления полиса ОСАГО, и техосмотра, и видеофиксации нарушений ПДД

Автомобилистов Алтайского края в 2024 году ждет ряд изменений, касающийся самых разных вопросов, сообщают «Вести Алтай».

Так, срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2024 и 2025 годах, продлят на три года. В МВД пояснили, что такая инициатива направлена на снижение административной нагрузки на бизнес и граждан.

С 1 сентября в силу вступят новые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Например, там пропишут минимальный интервал для установки камер: не чаще, чем через километр в городе и через пять километров за городом. После настройки в работу большинство комплексов запустят на загородных трассах. Сейчас комплексы учат «видеть» непристегнутый ремень безопасности, но штрафов за превышение средней скорости пока не будет. Кроме того, камеры не станут наказывать тех, кто не оформил ОСАГО.

А вот сам полис ОСАГО со 2 марта можно будет оформить даже на один день – сейчас это минимум три месяца. Эксперты считают, что это будет полезно для тех, кто иногда работает в такси, поскольку дорогую страховку можно было бы брать на считанные дни, а не на месяцы.

Что касается цен на техосмотр, то выросли они еще осенью. Правительство Алтайского края подписало постановление, вступившее в силу 1 января, где указан предельный размер платы за ТО. Так, для легковых автомобилей сейчас он чуть больше 1000 рублей, от 1700 рублей – для других авто в зависимости от их массы. Сейчас обычным автовладельцам техосмотр нужен только при постановке машины на учет.

В Госдуме рассматривается законопроект о регистрации транспортных средств, которые позволяют не покупать полис ОСАГО для постановки техники на учет. Это, например, помогло бы любителям ретроавтомобилей, которые часто покупают не на ходу, под восстановление.

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Взято отсюда