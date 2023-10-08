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Осеннее тепло под +20 градусов сохранится в Алтайском крае 8 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осенний Барнаул Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае установилась теплая осенняя погода с температурными показателями под +20 градусов. Дождей в крае в это время не прогнозируют

В Алтайском крае в воскресенье, 8 октября, сохранится теплая осенняя погода под +20 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Так, воздух в регионе прогреется до +14…+19 градусов. Осадков на большей территории не будет, однако по югу пройдут небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в этот день будет также тепло: столбики термометров покажут +15…+17 градусов. Осадков в краевой столице синоптики не обещают. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с.

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