Санкт-Петербург, 2022 год Фото: Екатерина Жолнерова

Турагенты рассказали, в каких городах и странах жители Алтайского края запланировали провести свои длинные выходные и в какую сумму выйдет такая поездка

Короткие сити-туры по стране и отдых в Горном оказались в числе самых популярных направлений у жителей Алтайского края на ноябрьские праздники. В этом году они продлятся три дня и частично совпадут со школьными каникулами. Многие туристы уже заранее спланировали себе короткий уик-энд в Питере и Сочи, а те, кому удалось продлить длинные выходные отгулами и отпуском, выбрали отдых на заграничных морских курортах.

В северную столицу и на южный курорт

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