24.09.2023

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Осенняя прохлада и небольшие дожди продолжатся в Алтайском крае 24 сентября

редактор ГОРНЯК2201 mins

Осень, листья Фото: unsplash.com

Синоптики не обещают сильных осадков, ледяной крупы и прочей непогоды. Если верить прогнозу, должно быть прохладно, иногда будет идти небольшой дождь

В воскресенье, 24 сентября, в Алтайском крае погода существенно не поменяется — будет прохладно и дождливо, следует из прогноза регионального ЦГМС.

В дневные часы воздух по краю прогреется до +7…+12 градусов, местами пройдут небольшие дожди. Ветер при этом ожидается западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Барнаульцев за окном ждет +9…+11 градусов и западный ветер скоростью 3-8 м/с. В конце дня может пройти небольшой дождь.

Согласно данным синоптиков, 24 сентября будет действовать штормовое предупреждение о высокой пожароопасности в некоторых районах.

Ранее “Толк” узнал, что первый снег в крае, по предварительным прогнозам, выпадет в начале октября.

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