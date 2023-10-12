Парк "Центральный" Фото: barnaul.org

Только в этом году работы по благоустройству выполнялись сразу в трех парках – “Юбилейном”, “Центральном” и “Изумрудном”

В Барнауле завершается благоустройство парков “Центральный” и “Юбилейный” по национальному проекту “Жилье и городская среда”. Результаты проделанных в этом году работ оценил глава города Вячеслав Франк в ходе выездного совещания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в нем приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, главы Центрального и Ленинского районов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, директор Барнаульского зоопарка “Лесная сказка” Сергей Писарев, а также представители профильного комитета и общественности.

Парк “Центральный”

В парке “Центральный” к октябрю уже полностью выполнены работы по замене плиточного и асфальтобетонного покрытия дорожек, смонтированы камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Городской парк будут освещать более 100 фонарей, а 27 камер видеонаблюдения – обеспечивать безопасность.

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город горняк

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