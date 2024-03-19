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Ошибки постящихся назвали в Роспотребнадзоре

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Их как минимум три

Ошибки постящихся назвали в Роспотребнадзоре

Жареная курица / Фото: pxhere.com

В Роспотребнадзоре назвали основные ошибки людей, соблюдающих пост. Об этом пишет “РГ”.

Если резко отказаться от животной пищи, это может вызвать обострение хронических заболеваний и гипогликемию.

Многие продукты содержат “пустые” калории и большое количество углеводов. Если есть слишком много такой еды, это может привести к обострению инфекций и аллергий.

Важно поддерживать разнообразие рациона, чтобы получать все необходимые витамины, минералы и клетчатку. В рацион желательно включать овощи (капусту, брокколи, морковь, свеклу, тыкву), фрукты (яблоки, груши, гранаты, виноград), бобовые (горох, нут, чечевицу, сою, фасоль) и разные крупы (гречку, овсянку, ячневую крупу, пшено, кукурузу, киноа, булгур).

В Роспотребнадзоре предлагают не строго следовать правилам поста Православной церкви, а рассматривать их как необязательные рекомендации, из которых можно делать исключения.

горняк

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