Честная рецензия журналиста

24 февраля 2024, 19:00144Написать комментарий

14 февраля 2024 года в прокат вышло продолжение романтической мелодрамы о любви и фигурном катании — фильм «Лед-3» (6+). Актер Александр Петров исполнил в нем одну из центральных ролей. В день премьеры россияне устроили ажиотаж в кино.

Корреспондент 76.RU Кристина Геворкян посмотрела новинку, которая за первые пять дней проката собрала, по данным РБК, 511,6 миллиона рублей и свыше миллиона зрителей по всей стране. Что не так с фильмом и почему при просмотре возникает чувство «пресного дежавю» — в ее авторской колонке. Осторожно, могут быть спойлеры!





Повторы и предсказуемость

Если вы видели первые два эпизода франшизы, то во время просмотра третьей части вас, скорее всего, не будет покидать ощущение пресного дежавю. Сюжеты фильмов перекликаются практически один в один. С одной стороны, это позволяет вспомнить, что происходило в ранних эпизодах саги, с другой — отнимает интригу и напрочь отбивает интерес.

Объясняю коротко: целеустремленная девочка-фигуристка получает серьезную травму прямо перед соревнованиями. Во время реабилитации влюбляется во вспыльчивого «плохого мальчика» — хоккеиста. Тот помогает ей встать на ноги и блестяще выступить со сложнейшим номером. Это описание подходит и к первой, и к третьей части.

А теперь советую впечатлительным зажмуриться. Будут спойлеры. В первой части франшизы фигуристка Надежда Лапшина влюбляется в хоккеиста Сашу Горина (конечно же, его играет Александр Петров). Побеждает на соревнованиях. А потом они женятся, рожают дочку Надю. Счастье длилось для семьи недолго, ведь при родах перспективная фигуристка умерла. Во второй части «Льда» маленькая Надя взрослеет под надзором отца и тренера Ирины Шаталиной. Она делает свои первые шаги в фигурном катании, а потом… Почему-то полностью повторяет судьбу матери. Разве что не умирает в конце. Хотя кто его знает, какие планы у киноделов на четвертую часть.

Будем считать, что режиссер Юрий Хмельницкий специально использовал повторы в сюжете, чтобы создать цельную картину, и попытка заработать на кассовой истории тут ни при чем.

По данным «Кинопоиска», первая часть фильма «Лед» (12+), вышедшая в 2017 году, собрала в российском прокате 26 миллионов долларов (что по курсу на 19 февраля составляет около 2,5 миллиарда рублей). Через три года, в 2020 году, вышло продолжение истории. Оно набрало чуть меньше — 22 миллиона долларов (по курсу на 19 февраля это составляет около 2 миллиардов рублей). Режиссер третьей части — Юрий Хмельницкий, это его дебют в полнометражном кино. Главную роль, кроме Александра Петрова, в фильме исполняет звезда российского кино Мария Аронова (известна по ролям в фильме «Батальонъ» (12+), сериалу «Бригада» (18+) и другим работам). Стоит отметить, что пока по рейтингу зрителей на «Кинопоиске» «Лед-3» имеет самую высокую оценку — 8,1 из 10.

Главный красавчик нового фильма — дерзкий хоккеист из Москвы Сережа. Но насладиться томным взглядом Александра Петрова у фанаток тоже получится. Герой актера тренирует ухажера собственной дочери.

История любви подростков кажется банальной. От клише в какой-то момент становится тошно: герои встречаются под любовную музыку, подолгу смотрят друг на друга и бесконечно поют. Да-да, именно поют, как в мюзикле из нулевых (до «Ла-Ла Ленда» (18+) героям «Льда» еще петь и петь). Конечно же, герои расстаются, потому что строгий тренер Горин не верил в искренние чувства подростков. А потом, аккурат перед финалом, сходятся снова. Поцелуй, феерия, занавес задел на сиквел.

Мюзикл: интересно или странно?

Трилогия сопровождается музыкальными вставками и танцевальными номерами. Порой сюжетные сцены с диалогами обрываются, и город внезапно пускается в пляс и начинает петь. Часто это происходит весьма неожиданно, иногда даже пугающе. При этом и репертуар, и исполнение очень неплохие.

Полюбившиеся россиянам песни дополняют картину. Под «Скажи зачем» группы «Тату» (16+) развиваются чувства подростков, во время ссор Нади с отцом они общаются куплетами из культового трека «Любовь» андерграундного российского рэпера «Дельфина» (18+), а мирятся под «Если в сердце звучит любовь» Юлии Савичевой (16).

Всё бы ничего, но иногда музыкальные вставки с хореографией группы танцоров отвлекают от кульминационных моментов сюжета. Они не дают погрузиться в историю и напоминают, что происходящее на экране — выдумка.

Вот, например, попробуйте вспомнить свою детскую ссору с родителями.

— Доча, Ваня тебе не пара, — строго говорит вам папа. — Курит за гаражом и матерится.

А вы в ответ от обиды и подростковой влюбленности:

— Ты можешь с ней расцвести и засохнуть, она сожрет тебя, как цветок тля. Но всё равно лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя!

Именно эту строчку из творчества «Дельфина» процитировала главная героиня фильма «Лед». Сильно, конечно.

Есть цепляющая линия

Есть в картине и сильные стороны. Линия с тренером Нади — Ириной Сергеевной Шаталиной — показалась мне трогательной и цепляющей. Наставник главной героини тяжело болеет, находится буквально на грани смерти, но не падает духом.

Роль отдали актрисе Марии Ароновой. Ее игра сглаживает общие впечатления от фильма и пресности сюжета. За Ароновой интересно наблюдать даже в весьма предсказуемые моменты. К примеру, в конце фильма ее героине делают операцию. Она умирает (на самом деле нет), оказывается между мирами, встречает там главную героиню первого «Льда» (ну ту фигуристку, что замутила с героем Петрова и умерла во время родов), болтает с ней пару минут и решает, что умирать не время. Оригинальный поворот, что сказать…

Стоит смотреть «Лед-3» или нет — решать вам. Если вы не видели предыдущие части франшизы и любите отечественные мелодрамы, на раз сгодится. Но будьте готовы, что за 400 рублей вам покажут вторичный сюжет с новыми лицами в главных ролях.

Взято Источник

25.02.2024