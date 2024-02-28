Пассажир не мог расположиться у аварийного выхода по правилам безопасности

28 февраля 2024, 13:35118Написать комментарий

Устроивший скандал из-за короткого ремня безопасности Артак Махсудян угрожал бортпроводникам расправой. Об этом представители авиакомпании «Победа» рассказали NGS22.RU. Конфликт произошел накануне, 27 февраля: крупный мужчина не смог пристегнуться, отказался пересесть и устроил дебош. В авиакомпании также уточнили, что правила безопасности не позволяют использовать удлиненные ремни на местах у аварийного выхода.

— Во время посадки и размещения клиентов на борту на рейс DP 6532 один из пассажиров, занимающий место у аварийного выхода, не смог пристегнуть ремень безопасности. Пассажир попросил удлинительный ремень, но по требованиям безопасности клиент, которому требуется удлинительный ремень, не может занимать кресло рядом с аварийным выходом, — рассказали в пресс-службе «Победы».

Пересесть на другое место экс-депутат не решился. Как писал «360», Артак заплатил 47 тысяч рублей, чтобы сидеть на широком ряду, и отказываться от комфортного кресла не планировал. В «Победе» сказали, что предлагали мужчине не менее удобные места:

— Бортпроводник предложила пассажиру пересесть на другое кресло — также повышенной комфортности, где возможна выдача удлинительного ремня. Пассажир был категорически против, затем начал вести себя деструктивно — перешел к громким оскорблениям и нецензурной брани, в том числе угрожал нашим бортпроводникам расправой после рейса. В ответ на деструктивное поведение пассажира и создание с его стороны ситуации, угрожающей безопасности полета и комфорту остальных клиентов, командир принял решение о вызове полиции на борт и снятии пассажира с рейса, — уточняют представители авиакомпании.

Скандал из-за ремня безопасности, произошедший в самолете Барнаул — Москва, продолжают активно обсуждать в соцсетях. Устроившему дебош экс-депутату АКЗС Артаку Махсудяну 63 года. Он родился и вырос в Армении, в селе Золакар. В Алтайский край экс-депутата привела учеба: он отучился в местном политехе на инженера-механика. Чем он запомнился, с кем судился и какой бизнес вел на Алтае — в материале NGS22.RU по ссылке.

Если вы Артак Махсудян и хотите рассказать свою версию произошедшего, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14.

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Взято Источник

28.02.2024