реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Оскорблял и угрожал расправой: в «Победе» объяснили, почему сняли с рейса алтайского экс-депутата

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пассажир не мог расположиться у аварийного выхода по правилам безопасности

28 февраля 2024, 13:35118Написать комментарий

Оскорблял и угрожал расправой: в «Победе» объяснили, почему сняли с рейса алтайского экс-депутата

Устроивший скандал из-за короткого ремня безопасности Артак Махсудян угрожал бортпроводникам расправой. Об этом представители авиакомпании «Победа» рассказали NGS22.RU. Конфликт произошел накануне, 27 февраля: крупный мужчина не смог пристегнуться, отказался пересесть и устроил дебош. В авиакомпании также уточнили, что правила безопасности не позволяют использовать удлиненные ремни на местах у аварийного выхода.

— Во время посадки и размещения клиентов на борту на рейс DP 6532 один из пассажиров, занимающий место у аварийного выхода, не смог пристегнуть ремень безопасности. Пассажир попросил удлинительный ремень, но по требованиям безопасности клиент, которому требуется удлинительный ремень, не может занимать кресло рядом с аварийным выходом, — рассказали в пресс-службе «Победы».

Пересесть на другое место экс-депутат не решился. Как писал «360», Артак заплатил 47 тысяч рублей, чтобы сидеть на широком ряду, и отказываться от комфортного кресла не планировал. В «Победе» сказали, что предлагали мужчине не менее удобные места:

— Бортпроводник предложила пассажиру пересесть на другое кресло — также повышенной комфортности, где возможна выдача удлинительного ремня. Пассажир был категорически против, затем начал вести себя деструктивно — перешел к громким оскорблениям и нецензурной брани, в том числе угрожал нашим бортпроводникам расправой после рейса. В ответ на деструктивное поведение пассажира и создание с его стороны ситуации, угрожающей безопасности полета и комфорту остальных клиентов, командир принял решение о вызове полиции на борт и снятии пассажира с рейса, — уточняют представители авиакомпании.

Скандал из-за ремня безопасности, произошедший в самолете Барнаул — Москва, продолжают активно обсуждать в соцсетях. Устроившему дебош экс-депутату АКЗС Артаку Махсудяну 63 года. Он родился и вырос в Армении, в селе Золакар. В Алтайский край экс-депутата привела учеба: он отучился в местном политехе на инженера-механика. Чем он запомнился, с кем судился и какой бизнес вел на Алтае — в материале NGS22.RU по ссылке.

Если вы Артак Махсудян и хотите рассказать свою версию произошедшего, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14.

Если вы стали очевидцем скандала, сообщите об этом в наш телеграм-бот

Взято Источник
28.02.2024

горняк22 телеграм
Врачи рассказали, как быстро избавиться от бессонницы

Врачи рассказали, как быстро избавиться от бессонницы

Засыпанию поможет дыхательная практика, сообщает “Лента.ру”. Бессонница. Дыхательное упражнение «4-7-8»…

Узнать больше
На сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае

На сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае

Муниципалитеты неоднократно жаловались, что тех средств, которые им сейчас выделяют…

Узнать больше
Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков ушел из жизни, сообщила…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp