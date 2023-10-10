11.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
В Барнауле проходит крупный медицинский форум по психиатрии
Здоровье
В Алтайском крае появился первый мобильный стоматологический комплекс
Здоровье
Краевая клиническая больница в Барнауле стала лидером рейтинга главных достижений региона
Здоровье
Дистанционные наблюдения в рамках государственного лесопатологического мониторинга в Республике Алтай
Здоровье
Где в Барнауле ввели масочный режим
Здоровье
Горбольница № 2 Рубцовска получит на ремонт 28 млн рублей

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье406 Новости
Новости Алтай1616 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование208 Новости
Общество421 Новости
Объявления80 Новости
Политика356 Новости
Спорт249 Новости
Платим за интересные новости!

Осло объявил “войну” своенравному норвежскому городу, поддержавшему Россию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Власти Норвегии всерьёз взялись за своенравный город Баренцбург, где местные власти всячески демонстрируют поддержку России. По данным британской газеты The Guardian, Осло намерен ограничить некоторых “ненорвежцев”. Пишет Царьград.

Сам город находится на архипелаге Шпицберген, который контролирует Норвегия, но на островах есть два официальных языка – норвежский и русский. Кроме того, для посещения архипелага гражданам России виза не нужна.

Норвежское правительство имеет “полный и абсолютный суверенитет” над Шпицбергеном в обмен на равные права проживания с гражданами подписавших его стран, включая Россию“, – говорится в материале.

Ранее в Баренцбурге в основном жили русские и украинцы, но после начала СВО многие покинули город, потому что местные власти продемонстрировали лояльность к Москве. Авторы издания утверждают, что речь шла даже о сносе домов украинцев, однако в городе всё ещё остаются прорусские украинцы.

Как уточняет портал URA.RU, 9 мая в городе прошёл парад, также местные жители праздновали День ВМФ небольшой флотилией катеров. Праздники раскритиковали за “пропаганду, демонстрирующую русское доминирование в Арктике”. Но местные власти не согласились с обвинениями, отметив, что речь идёт о сохранении русских традиций.

В свою очередь Осло всё больше акцентирует внимание на увеличении норвежского населения в этом городе. На эти цели местные власти тратят 1,3 млрд норвежских крон в год. По мнению властей Норвегии, будущее России здесь должно быть исключительно туристическим.

Фото: KERSTIN LANGENBERGER/ IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

новости горняк

Добавить комментарий

Похожие новости