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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Власти Норвегии всерьёз взялись за своенравный город Баренцбург, где местные власти всячески демонстрируют поддержку России. По данным британской газеты The Guardian, Осло намерен ограничить некоторых “ненорвежцев”. Пишет Царьград.

Сам город находится на архипелаге Шпицберген, который контролирует Норвегия, но на островах есть два официальных языка – норвежский и русский. Кроме того, для посещения архипелага гражданам России виза не нужна.

“Норвежское правительство имеет “полный и абсолютный суверенитет” над Шпицбергеном в обмен на равные права проживания с гражданами подписавших его стран, включая Россию“, – говорится в материале.

Ранее в Баренцбурге в основном жили русские и украинцы, но после начала СВО многие покинули город, потому что местные власти продемонстрировали лояльность к Москве. Авторы издания утверждают, что речь шла даже о сносе домов украинцев, однако в городе всё ещё остаются прорусские украинцы.

Как уточняет портал URA.RU, 9 мая в городе прошёл парад, также местные жители праздновали День ВМФ небольшой флотилией катеров. Праздники раскритиковали за “пропаганду, демонстрирующую русское доминирование в Арктике”. Но местные власти не согласились с обвинениями, отметив, что речь идёт о сохранении русских традиций.

В свою очередь Осло всё больше акцентирует внимание на увеличении норвежского населения в этом городе. На эти цели местные власти тратят 1,3 млрд норвежских крон в год. По мнению властей Норвегии, будущее России здесь должно быть исключительно туристическим.

Фото: KERSTIN LANGENBERGER/ IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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