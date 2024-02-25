Основы безопасности и защиты Родины: что это за предмет, когда он появится и зачем он нужен

Сформировать у подростка антиэкстремистскую личностную позицию и нетерпимость к насилию, быть готовым к экстренным ситуациям и уметь правильно на них реагировать – все это входит в программу «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), которая заменит ОБЖ в старших классах. Разбираемся, что это за предмет, когда он появится и зачем он нужен.

С 1 сентября по-новому?

Министерство просвещения объявило о появлении нового предмета «Основы безопасности и защита Родины». В его рамках анонсирован специальный модуль для девочек по медицине. Школьников познакомят с такими понятиями, как «воинская обязанность» и «военная служба». При этом в Минпросвещения особо отметили, что нагрузка не увеличится – останется прежним количество часов. Предполагается, что дисциплину начнут преподавать в школах с 1 сентяб- ря 2024 года.

К таким изменениям готовились последние несколько лет. Хотя сначала планировали, что на базе ОБЖ просто создадут курс по начальной военной подготовке. В июне 2023-го учебник для десятых классов с таким модулем представило издательство «Просвещение». В новом разделе старшеклассники могли узнать о службе по контракту и призыву, правилах воинского приветствия и строевой подготовки, устройстве ручных гранат и управлении БПЛА.

Открытый вопрос

– Ранее предмет появлялся с пятого класса – знакомились с правилами дорожного движения, изучали чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и алгоритм действий при их возникновении, оказание первой помощи и элементарную технику безопасности на каждый день. Сейчас ОБЖ дети изучают с 8 по 11 классы, – рассказывает Елена Логинова, руководитель отделения по ОБЖ краевого УМО, преподаватель-организатор ОБЖ барнаульской школы № 49. – И, как ни парадоксально, тоже начинают с пресловутых ПДД. Хотя добавились веяния современности – терроризм, экстремизм, безопасность в Интернете, мошенничество и криминальные манипуляции.

Количество часов при этом сократилось практически в два раза – в среднем выходит по одному уроку в неделю. Чтобы довести действия человека в нестандартной ситуации до автоматизма, этого, конечно, недостаточно – ведь нельзя недооценивать факторы стресса, страха, растерянности.

Как быть в такой ситуации? Вопрос открытый. Некоторые учителя находят такой выход: больше внимания уделяют тому, что характерно для региона. Так, где-то подробнее рассматривают правила поведения при паводках и ураганах, а где-то – актуальнее обратить внимание на землетрясения. В идеале при этом не забыть про редкости и в ознакомительном формате об этом поговорить с детьми.

Из-за этого потеряли много грамотных специалистов по предмету – они ушли в другие области, потому что здесь полная ставка просто не набирается. Зачастую бывает так, что один педагог ведет несколько предметов: и физкультуру, и ОБЖ, и технологию. А может быть, и еще что-то.

В обществе, к сожалению, есть убеждение о бесполезности предмета, хотя он один из самых практико-ориентированных. Потому педагог здесь – мультитренер и должен владеть всеми разделами, среди которых туризм, «военка», школа безопасности, первая помощь и т. д.

Начало положено

Перед началом этого учебного года много говорили о том, чтобы вернуть НВП в список школьных предметов.

– Многие мои коллеги восприняли это с воодушевлением и до конца надеялись, что новшество введут с сентября 2023 года. В полном объеме этого не произошло, хотя и появились два модуля по этой тематике, – продолжает Елена Викторовна. – Что добавилось? Во-первых, военные и гуманитарные миссии: теперь на уроках рассматривают всевозможные операции в горячих точках и на территории России, борьбу с терроризмом, военные учения.

Пока программа включает в себя и обязательные пятидневные сборы для юношей – чаще всего их проводят в десятом классе, поскольку в последний год обучения все внимание сосредоточено на подготовке к экзаменам.

– В идеальном варианте для наглядности их необходимо проводить в условиях военной части – «на пальцах» быт военнослужащего не объяснить. Фактически это далеко не всегда удается организовать, – говорит педагог. – В прошлые годы были и экскурсии, где знакомились с тонкостями распорядка, стреляли на полигоне, пробовали солдатскую кашу – очень вкусная, по словам ребят. Многие из тех, кто ранее скептически относился к будущей военной службе, после таких встреч меняли свое мнение.

Сейчас зачастую сборы проводят на базе образовательного учреждения. Программа на эти дни насыщенная. Это и общефизическая подготовка, и радио-, хим-, биозащита, и строевая подготовка, тактическая медицина.

– В этом году из новшеств – управление БПЛА, тактико-инженерная подготовка и современное вооружение. Темы очень интересные и актуальные, но пока не совсем понятно, как это реализовать – нужна соответствующая материально-техническая база, – добавляет Елена Логинова. – Хотя, при всех этих сложностях, думаю, хорошее начало изменениям уже положено.

Точной программы и учебника по ОБЗР пока нет – его разработкой занимаются Министерство просвещения, Министерство обороны и МЧС. Но уже возникает вопрос, что именно будут рассказывать детям об оружии, беспилотниках, и как их будут учить новому предмету на практике.

По закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в разговорах с несовершеннолетними нельзя обосновывать или оправдывать насилие и жестокость, а потому главное в будущей программе – обращать внимание учеников на гуманные аспекты. Например, в разговоре о БПЛА могут обсуждать их применение при разведке и эвакуации. Грамотное применение таких технических средств может сохранять жизни людей.

МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

новости вести алтая новости алтая и алтайского края сегодня ,