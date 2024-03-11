Особенным жителям Барнаула помогут социализироваться благодаря театру и выставкам

Проект «Культурный ход» должен облегчить взаимодействие людей с ментальными нарушениями с родственниками и обществом

После каждого похода семьи соберут на специальных занятиях, чтобы обсудить увиденное

В Барнауле жителиейс ограниченными возможностями здоровья научат общаться с родными и окружающими благодаря искусству. Занятия с ними будут проходить в рамках проекта «Культурный ход». Его реализует краевая общественная организация социальной поддержки «Синерджи». Уже 8 лет её сотрудники помогают людям с аутизмом, синдромом Дауна и задержками развития. Среди прочего их учат правилам поведения в обществе и дома, проводят занятия по компьютерной грамотности и даже помогают устраиваться на работу. А в этом году организация запустила новый проект, который получил финансирование фонда президентских грантов.

В рамках «Культурного хода» подопечные организации в сопровождении родителей будут посещать кино, театры и выставки. Всего в течение года запланировано 20 таких походов. После каждого из них семьи соберут на специальных занятиях, чтобы обсудить увиденное. При этом делиться впечатлениями детям и родителям предстоит отдельно друг от друга.

По словам специалистов «Синерджи», такая форма работы поможет людям с ограниченными возможностями здоровья лучше понимать собственные желания и яснее выражать свои мысли и потребности в общении с родными и окружающими. Кроме того, анализируя поступки героев спектаклей и фильмов, подопечные центра смогут представить себя на их месте и решить, как поступили бы сами в той или иной жизненной ситуации. Такая рефлексия должна помочь расширить эмоциональный интеллект.

Ещё одна важная задача проекта – социализация. Привлекать к походам планируют не только тех, кто обратился в центр за помощью, но и обычных жителей города, увлечённых культурой. Авторы надеются, что по итогу в городе появится сообщество по интересам, где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут найти новых друзей и начать посещать концерты и выставки уже без помощи сотрудников центра.

Культурные походы для детей с ограниченными возможностями здоровья в «Синерджи» проводили и раньше. Но вот их родителей к такому досугу привлекут впервые. Для них посещение культурных событий станет возможностью ненадолго отвлечься от повседневных забот и набраться сил и энергии.

Помимо прочего, участие в проекте примут студенты института культуры. Они посетят семьи подопечных и проведут лекции по этикету, где расскажут как правильно вести себя в общественных местах.

В этом году проект «Культурный ход» получил поддержку Фонда президентских грантов – чуть больше 700 тысяч рублей. Ещё свыше 300 тысяч в него вложит сам центр «Синерджи». Первые походы для его подопечных организуют уже в апреле. Всего за год различные культурные события посетят около 100 людей с ограниченными возможностями здоровья. Итоги проекта подведут в декабре.

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Взято отсюда

11.03.2024