По традиции в Барнауле возлагали цветы, вручали государственные награды, а в домашней обстановке с семьями участников СВО проходили чаепития

Незыблемая традиция празднования Дня защитника Отечества в Барнауле – минута молчания и возложение цветов к Мемориалу Славы. Несмотря на мороз на площади было многолюдно: власти города и края, военнослужащие из зоны СВО и рядовые горожане.

Теплые встречи прошли и в домашней обстановке. Губернатор Виктор Томенко встречался с семьями бойцов СВО. Самый маленький участник встречи – пятилетняя Лея. Под командованием ее отца Романа Блинова взвод отбил атаку опорного пункта от десятков бойцов ВСУ и нескольких БМП, раздобыл секретные сведения о дальнейших планах противника.

Сам Роман скончался от тяжелого ранения при минометном обстреле. Он посмертно награжден медалью Героя России.

“Мы ведем большую работу для того, чтобы увековечить память наших бойцов. Это не только памятные знаки и символы, это в первую очередь то, что будет передаваться из поколения в поколение”, – отметил Томенко.

На встрече присутствовали депутат АКЗС Владимир Громов и старший лейтенант Владислав Терентьев. Последний не так давно со своими боевыми товарищами встречался с президентом. Из его рук он получил награду “Участнику СВО”.

“Знаете, когда президент вошел в зал, не было такого, как обычно бывает — встают и все, падают. Нет. Для меня зашел в зал серьезный мужчина. Он начал вести с нами беседу в живой форме, без зачитывания по листу, отвечал на вопросы”, – вспоминает Владислав Терентьев.

В эти дни чествовали защитников Отечества и в концертном зале “Сибирь”. Там награды получили участники СВО и представители силовых структур. Например, Евгений Звягин удостоился медали “За отвагу”. Под огнем противника он помогал выносить раненых и заправлял технику.

Взято отсюда