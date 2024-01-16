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«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

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Александр Смирнов рассказал свою историю

«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

С Александром Смирновым наши коллеги из 76.RU познакомились во время визита в семейное общежитие в Ярославле. В тот день они встретили его на кухне третьего этажа. Мужчина с густой, местами поседевшей щетиной представился дворником, добавив, что с детства имеет недуг — церебральный паралич.

«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

Александру 44 года. Он — инвалид с детства. Всегда позитивен, трудолюбив. В его жизни было многое: диагноз, смерть родителей и развод с женой с двумя детьми. Ушел он. Говорит, на то были обстоятельства. Но в 30 лет Александр решил начать новую жизнь. Рассказываем, как он живет и о чем мечтает.

Он родился и вырос в большой семье в деревне Некрасовское под Костромой. Вместе с четырьмя братьями и сестрой. Александр единственный из семьи, кто решил покинуть родной уголок.

— Братья и сестра сейчас живут в Костроме, у них свои семьи. Все общаются со мной, меня не забывают, и я их. Они за меня переживают из-за того, что я не с ними живу, — рассказал Александр.

В молодости костромич искал приключения по стране. Так успел пожить в разных городах: в Подмосковье учился на сапожника, несколько месяцев исследовал Калининград, первую семью завел в Воронеже. В южном городке остался надолго, говорит — по большой любви. С будущей супругой познакомился через объявление, после первого ответного письма решился на переезд.

«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

— Взял газету, открыл страничку «Знакомства» и написал письмо. Так и познакомились с Наташей. В Воронеже прожил лет шесть, а потом всё. От первой жены, которая там осталась, у меня двое сыновей. Одному 15 лет, а другому 17, — рассказывает Александр.

Брак продержался недолго. Наш собеседник признался, что семья от него отвернулась.

— Когда начали жить, ее мать стала в наши отношения вмешиваться. Я так не мог. Если мы что-то обсуждаем, в этот же день ее мать, моя теща, всё узнает. Но это наша семья. Я говорю: «Зачем ты всё рассказываешь маме? Это мы с тобой, мы должны решать вопросы». Я сказал: «Выбирай: или я, или мама». Я принял решение уйти, спокойно собрал вещи и сказал: «Мне от тебя ничего не надо. Что в моих силах, я тебе помогу». И я уехал обратно домой. Дома побыл, а потом сюда приехал, в Ярославль, — рассказал Александр.

«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

С тех пор Александр платит алименты на содержание сыновей.

Нашел счастье в Ярославле

В Ярославле он оказался спонтанно. Однажды по приглашению друга Александр приехал в гости и уже не смог взять билет обратно. Объясняет просто: влюбился в город и твердо решил строить новую жизнь именно тут.

— Я приехал в 2012 году сюда просто посмотреть Ярославль. У меня работал друг, он по строительству, занимался ремонтами квартир. Он пригласил в гости, а я остался, — добавил дворник. — Тогда город только отстроили к тысячелетию, набережная была. Летом выйдешь, посмотришь, на теплоходе покатаешься. Так мне Ярославль нравится! Хоть он и старинный, но всё равно он мне нравится.

«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

Чтобы не обременять друга, Александр начал искать жилье. Почти сразу после того, как съехал от друга, начал работать дворником. Как он сам говорит, найти работу по его образованию в Ярославле не получилось, а быть дворником он не страшится.

— Я снял квартиру, взял газету и начал по газете искать объявления, где дворники требуются, охранники. Позвонил и нашел работу, — сказал Александр.

Вскоре у него умер отец. Тогда Александру было 34 года. Через шесть лет не стало матери. Эту утрату он до сих пор не может пережить.

«Лежа на диване, не заработаешь»

Раньше, по словам Александра, он работал на муниципальное предприятии, но последнее время перебивается шабашками у местных продуктовых. Правда, в утро, когда мы договорились поснимать его за работой, к магазину он не пришел.

— Смена начинается в шесть утра, у меня магазин. Сначала я работаю на Моторостроителей, затем на Пионерской, к 10 часам еду на Урицкого, — рассказал Александр. — У меня больные ноги, но от этого я не страдаю. Да, бывает, устаю, но работаю потихонечку. Лежа на диване, ничего не заработаешь. Деньги тоже даром не дадутся.

Главная мечта ярославского дворника — накопить на квартиру, где он будет жить вместе со своей новой возлюбленной — 38-летней Анастасией. Александр не хочет брать ипотеку, в планах — накопить на полную стоимость.

Анастасия работает в Ярославле уборщицей. Как говорит Александр, он ее сам перевез из глубинки и помог найти работу.

— Она самая любимая, деревенская девочка. Мы живем гражданским браком, но 7 февраля, в свой день рождения, я хочу сделать ей предложение, — поделился планами наш собеседник.

Вместе с ней Александр хочет построить семью и завести детей.

«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

— Вот мы получили, например, с ней на двоих 30 тысяч. Из этих 30 тысяч мы уже составляем, что на еду, что одеться. А остальное, если остались, откладываем. Осталась копейка — на еду. Но первым делом за комнату заплатить. Она у меня получает около 10–15 тысяч. Постепенно мы откладываем. Открыли счет, — говорит Александр. — Мы потихонечку, постепенно копим и копим.

По словам героя этого материала, помимо зарплаты он получает пенсию за инвалидность, но она уходит на алименты на сыновей, по 7–8 тысяч в месяц.

Александр мечтает прикупить двушку недалеко от парка, чтобы можно было гулять по вечерам. Пока, правда, он вынужден коротать дни в общажной комнатушке. Как он сам говорит: пусть со сломанным холодильником, но в любви.

Взято Источник
16.01.2024

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