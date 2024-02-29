Осталось чуть-чуть: когда начнутся весенние каникулы у школьников Алтайского края

Фото: barnaul.org

До начала очередных каникул 2023/2024 учебного года остается меньше месяца. Весенний отдых стартует для школьников 25 марта

Ровно половина самой длинной четверти в году уже позади. Родители школьников начали задаваться вопросами о том, когда же наступят весенние каникулы. Рассказываем, когда дети Алтайского края уйдут на долгожданный отдых.

Весенние каникулы в Алтайском крае рекомендовано организовать с 25 по 31 марта. Однако, как отмечают в региональном министерстве образования и науки, руководство школ может двигать даты по своему усмотрению.

А вот на летний отдых школьники начнут отправляться, как обычно, в конце мая.

Напомним, что 23 мая у выпускников стартует основной период сдачи единого государственного экзамена , который продлится до 1 июля. Первыми учащиеся традиционно будут сдавать географию, химию и литературу.

Взято отсюда.

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