Осталось недолго. США нашли способ бросить Украину

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09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США поняли, что победить Россию в украинском конфликте невозможно, дальнейшие вложения не имеют смысла, коррупция на Украине поможет выйти из ситуации. Об этом пишет Прайм со ссылкой на хорватское издание Advance.

Как отмечается в материалах, контрнаступление ВСУ провалилось, как и стратегия Запада развалить российскую экономику. Кроме того, Европа устала поддерживать Киев, ее оружейные склады опустели, поэтому ситуация с большой вероятностью разрешится мирным путем. Предвестником такой возможности, подчеркивает хорватское СМИ, стала утечка информации в США.

По данным газеты Politico, в США произошла утечка секретного документа, согласно которому администрация президента Джо Байдена выражала обеспокоенность коррупцией на Украине.

“Получается, Вашингтон вдруг осознал, что Украина — коррумпированная страна? Конечно, нет. О буйной коррупции на Украине было известно много лет. Этот “утекший документ” появился, вероятно, по другой причине. С его помощью США выдвигают аргумент в пользу отказа от поддержки Украины. Возможно, это произойдет уже скоро, а может, в отдаленном будущем. Но если когда-нибудь Соединенным Штатам Америки потребуется повод, чтобы больше не поддерживать Украину, американцы просто скажут: “Мы пытались, но мы действительно не можем. Их чиновники до мозга костей коррумпированы. Они воруют деньги, воруют оружие… а только ищут способы нажиться на конфликте”, — пишет Advance.

Издание подчеркивает, что Вашингтон, таким образом, нашел способ выйти из Украины, когда дальнейшие вложения станут бессмысленными.

Фото: Unsplash/Yaroslav Muzychenko

Автор: vizitka01

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