Поликлиника №14 Фото: Виталий Барабаш

Сейчас поликлиника находится на этапе подготовки разрешительных документов, предварительно объект запустят в конце января

Открытие долгожданной поликлиники №14 в Индустриальном районе планируют на конец января. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе очередной пресс-конференции.

Он также заявил, что объект является крайне значимым для сферы здравоохранения региона:

“Надо отдать должное министерству строительства края, конец года ознаменовался получением разрешения на ввод поликлиники в эксплуатацию. Сейчас документы получают легитимность как правоустанавливающие. После этого объект будет передан нам и мы сможем получить разрешительные документы со стороны санэпидзаключения и лицензию. Надеемся на конец января”.

Кроме того, министр добавил, что эта работа проводится в ежедневном режиме.

Напомним, строительство поликлиники №14 в краевой столице началось в 2020 году. Она расположена в густонаселенном районе города на улице Лазурной, 46. В ней будут оказывать все виды медицинской помощи с использованием высокотехнологичного современного оборудования, а также налажена работа полноценной диагностической службы.

Взято отсюда