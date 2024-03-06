Остался пар воспоминаний: в 70-х в Бийске впервые открылась общественная баня

В бане были моечные комнаты и парная

Конечно же, она была рассчитана не на всех жителей города – на тех, кто проживает в центральной части и на Зеленом клине. В архивном издании “Бийского рабочего” от 3 августа 1971 года говорится, что этого события все ждали очень долго. Первыми ее посетителями стали отнюдь не представители городской администрации и СМИ, как произошло бы в наше время, а обычные бийчане, которые пришли на открытие с полотенцем и мылом в руках.

Фото: Редакция “БР”

Корреспондент “БР” А.Луцкий в своем репортаже “В новой бане” описывает это так: одним из первых в баню заходит дедушка бравого вида, “явный любитель попариться”, под мышкой – березовый веник.

“Он проходит не спеша, по первому этажу. “Ванные”, – читает громко. Неуверенно открывает двери. А там – блестящий кафель украшает стены, полы. Просторно, чисто. Дед обошел душевые, покрутил вентили с горячей и холодной водой, колупнул ногтем краску.

– Молодцы, строители! Умеют же, если захотят!”

На первом этаже располагались основные банные помещения и душевые, на втором – буфет. Там же были и стулья, зеркала, все, что понадобится человеку, чтобы привести себя в порядок, положить вещи, перед тем, как выпить горячего чая или перекусить.

Полы тогда сделали на манер шахматной клеточки, блестящие, глянцевые. В моечном цехе на первом этаже – удобная раздевалка со множеством шкафчиков. Те, кто только заходил сюда, сравнивали баню с дворцом, настолько она впечатляла горожан. Такой эффект получался и из-за того, что высокие потолки заволакивало легкой дымкой белого пара.

В моечной было все по высокому стандарту: краны для воды, души и даже мраморные скамейки.

Из моечной сразу в парную вели деревянные двери, где от пара даже света не было видно.

” – А говорили, пар сухой, – ворчит один из посетителей. – И присесть негде, стоя много ли попаришься? И зачем здесь высокий потолок? Зимой эту хоромину не нагреешь!”

Но парилку бийчане очень хвалили: жару – хоть чай кипяти! Да и из-за большого пространства, высокого потолка, дышать-то легче. Раньше, говорят, и пяти минут не простоишь, сразу воздух ртом хватать начинаешь. Именно для эффекта “легкого дыхания” потолок в общественной бане и подняли.

“Баня вступила в строй”, – заканчивает свою заметку корреспондент Луцкий.

Если вернуться в наши дни, то отремонтированная почти на 99% общественная баня так и не была запущена, и долгожданного открытия в обозначенные сроки – конец 2023 года, не случилось.

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Взято отсюда