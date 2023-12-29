Останетесь и без прав, и без свободы: в ГИБДД сказали, что нельзя делать на экзамене по вождению

|

29 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Такие действия преследуются в соответствии с нормами УК РФ, сообщает KONKURENT.RU.

В Госавтоинспекции предупредили россиян о нарушении, которое может стоить им не только прав, но и свободы.

Речь идет о попытках сдать экзамен на вождение, предложив инспектору взятку. Как пояснили в ведомстве, подобные действия наказываются согласно части 1 статье 291 УК РФ – лишение свободы на срок до двух лет и выплата штрафа в размере до десятикратной суммы взятки.

В ГИБДД напомнили, что сегодня, согласно нормам закона, наказывается и тот, кто дал взятку, и тот, кто ее взял.

Фото: гибдд-щелково.рф

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

горняк