Банк России пытается охладить пыл заемщиков подъемом ставки и ограничениями в выдаче, а Госдума — новым инструментом

28 февраля 2024, 09:30138Написать комментарий

Госдума приняла закон о самозапрете кредитования, чтобы любой человек мог запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать себе кредит. Этот инструмент, с одной стороны, должен защищать от мошенников, с другой — помочь людям с кредитной зависимостью. Последнее особенно актуально: несмотря на высокую стоимость кредитов, увеличение ключевой ставки и рост отказов, общая закредитованность населения растет семимильными шагами. Это относится и к жилищному, и к потребительскому, и к автомобильному кредитованию. Причины роста закредитованности и новый закон о самозапрете наши коллеги из NGS.RU обсудили с финансовыми экспертами.

Кредитная аскеза

Скоро любой человек сможет запретить банкам и другим финансовым организациям выдавать себе кредиты — соответствующий закон сразу во втором и третьем чтении Госдума приняла в конце февраля. Вступить в силу он должен с 1 марта 2025 года. Главная его задача — обезопасить людей от мошенников, но также он призван помочь людям с кредитной зависимостью.

Если говорить простым языком, то самозапрет на кредит — это ограничение, которое банк накладывает на клиента по его же просьбе. После самозапрета некоторые операции, которые проводятся через интернет, становятся недоступны. Клиент может ограничить кредитование полностью или поставить максимальную сумму, доступную для оформления кредита. Под самозапрет при этом не попадают займы, обеспеченные транспортным средством или недвижимостью, а также кредиты на образование, предоставленные в рамках господдержки.

Если позарез понадобятся деньги, запрет можно будет отменить. Для этого достаточно обратиться в МФЦ или отправить заявление через «Госуслуги». Немедленно ограничение не снимут, между обращением и открытием доступа к кредитам пройдет два дня — такой период охлаждения, по идее разработчиков закона, позволит исключить риск мошенничества и даст человеку время подумать еще раз, нужен ли ему кредит.

При этом подать заявление для установления или снятия запрета можно любое количество раз. Заявление подается в бюро кредитных историй через МФЦ или портал госуслуг, обязательным для получения услуги является наличие ИНН.

Закон разработала группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия — За правду»), проект документа внесли в Госдуму в апреле 2023 года. В пояснительной записке к нему указано, что он разработан для предотвращения случаев мошенничества и получения кредитов третьими лицами с помощью чужих персональных данных.

Такие случаи не редкость, соглашается кредитный эксперт Марина Тимофеева, приводя в качестве примера историю своего клиента из Новосибирска.

— Александр обратился к нам в январе 2023 за получением ипотеки. После анализа кредитной истории мы обнаружили 6 микрозаймов в двух микрокредитных компаниях, которые были оформлены 9 и 11 ноября 2022 года. С того момента никто про них не знал, назад не требовал (до поры до времени), и вообще они никак не извещали Александра о своем существовании. Мы написали заявление в полицию об утечке паспортных данных, далее — официальную претензию кредитной организации, в Центробанк и МВД. В заявлениях мы указали все дебетовые карты клиента как подтверждение и приложили выписки по счетам за день, в который оформлены займы. Буквально за месяц ему аннулировали все записи во всех бюро кредитных историй, — говорит Тимофеева.

При всем размахе мошенничества в сфере кредитования, эксперты считают этот фактор не самой главной предпосылкой для закона о самозапрете. Куда большей проблемой им видится непрекращающийся рост закредитованности населения.

Кредит вопреки всему

По официальной статистике, более 60% населения России имеет хотя бы один кредит. Удобно ведь: всегда можно купить то, что хочется, еще не заработав на это. Если говорить о закредитованности, то ее рост продолжается, несмотря на высокую стоимость кредитов, ужесточение условий выдачи, в частности, льготной ипотеки и увеличение процента отказов.

— Банк России пытается охладить потребление подъемом ключевой ставки и ограничениями в выдачах новых кредитов закредитованным гражданам. Итоги декабря показали, что применяемые методы сработали: портфель потребкредитов снизился на 0,1%. Но по результатам «короткого» января портфель снова вырос на 0,8% — до 13,7 триллиона рублей, — говорит эксперт проекта «За права заемщиков» ОНФ Антон Канунников. — Трудно найти рациональные объяснения, почему наши граждане продолжают активно кредитоваться при текущих высоких процентных ставках (полная стоимость кредита в 4 квартале 2023 года составила 24%). Может, пытаются свести концы с концами и на стоимость кредитов не обращают внимания. Когда в холодильнике пусто, а за коммуналку накопились долги, люди радуются любой сумме на любых условиях.

По словам эксперта, рост закредитованности наблюдается в ипотеке, несмотря на ухудшение ее условий, растет автокредитование, хотя там тоже увеличились процентные ставки и подорожали сами авто. Потребительское кредитование тоже демонстрирует взрывной рост, несмотря на удорожание самих кредитов и ужесточение требований к заемщикам.

Свою лепту в эту динамику вносят и кредитные мошенники. Антон Канунников считает, что откладывать вступление законопроекта в силу на год — слишком большой срок: самозапрет нужен здесь и сейчас.

— По данным зампреда правления Сбера, в сутки совершается 8 миллионов мошеннических звонков более чем из тысячи кол-центров. По его оценке, мошенники заставили россиян взять кредитов более чем на 200 миллиардов рублей. И это мнение лишь одного эксперта, точную сумму не назовет никто. Остановить эту вакханалию поможет самозапрет, но нам всем предлагают подождать ещё год, — недоволен эксперт.

В последние несколько лет требования к заемщику при выдаче кредита ужесточают. Дорожает сам кредит, ключевая ставка растет быстрее доходов населения. Увеличив процент отказов в выдаче кредита, банки готовы бороться за свободных от финансовой нагрузки клиентов.

— Чтобы вы были желанным клиентом банка, не злоупотребляйте с кредитными карточками, осознанно берите кредиты на осуществление весомых целей и решение важных жизненных задач. Также старайтесь работать официально, ведь не только банки интересуются, откуда у вас деньги, налоговая тоже не дремлет, — советует Марина Тимофеева.

С января в России также начал действовать закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации предупреждать заемщика о том, что он рискует не справиться с выплатой кредита. Кредитные организации теперь должны до выдачи кредита любого размера не только просчитать долговую нагрузку, но и письменно уведомить заемщика о рисках, если по предварительным расчетам на ежемесячные платежи будет уходить больше половины его дохода. Подробности — в нашем разборе.

Взято Источник

28.02.2024