Остановитесь: бийчан попросили не впихивать крупногабаритный мусор в контейнеры

Из-за крупногабаритного мусора может произойти серьезная поломка дорогостоящей спецмашины

В Бийске складирование крупногабаритного мусора на разных площадках организовано неодинаково. Так, может быть забетонирована часть площадки, выделенная под контейнеры, или рядом будет стоять объемный кузовок, куда можно скидывать крупногабарит. Но зачастую жители просто ставят вещи, которые невозможно поместить в мусорный бак рядом с ним. Так, например, зимой поступают с елочками, ведь их могут забрать на переработку. Строительный мусор в мешках или старая мебель также не должны помещаться в бак с общим мусором.

Не должны, но, как показывает опыт сотрудников “Спецобслуживание плюс”, которые занимаются вывозом мусора в Бийске, вполне могут.

– Переулок Коммунарский, 27 встретил наш экипаж вот таким сюрпризом! И не жалко жителям своего времени? И как им это только удалось – впихнуть двери внутрь контейнера? Там они, конечно, и застряли. Наши сотрудники потратили уйму времени, чтобы вытащить все это, – недоумевают здесь.

Специалисты поясняют, что Если вы обратите внимание на мусоровозах отверстие предусмотрено исключительно под размеры контейнера. Если в них пытаться складировать не габаритные предметы, результатом станет поломка машины.

– В настоящее время новый мусоровоз стоит порядка 11 миллионов рублей, – подчеркивают в “Спецобслуживании плюс”. – Давайте уважать чужой труд!

Крупногабаритные предметы в свою очередь забирает специальная машина. Достаточно поставить их на площадки, предназначенные для таких отходов.

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Взято отсюда