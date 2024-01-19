реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Остановитесь, или мы будем стрелять!”. Финны пообещали убивать русских на границе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

19 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. В Финляндии нашли способ борьбы с людьми, нелегально пересекающим и границу. Он был неприятным и уродливым. Пишет Царьград.

Яри Налли, политик из правой партии Финляндии “Истинные финны”опубликовал в социальных сетях пост с картинкой “Остановитесь, или я буду стрелять!с фотографией. В этом посте он предложил “расстреливать” людей, незаконно пересекающих границу.

Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться, – заявил он.

Однако затем он удалил свои публикации и поспешил оправдаться,заявив, что выражаю личное мнение, а не политический призыв.

Все это говорит о том,что финнов ускоренно ведут по тому же пути, по которому ранее вели украинское общество. Разжигание антироссийской истерии-это обоснование для втягивания Финляндии в структуры НАТО.

Стоит отметить, что многие люди втайне понимают эту логику. В результате в массах растет чувство незащищенности(вместо безопасности, которую обещает НАТО), а самые смелые и способные люди прямо говорят, что политики ведут свой народ к войне с Россией.

Фото: IMAGO/LAURI HEINO/GLOBALLOOKPRESS

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске мужчина поджег иномарку депутата за 3 млн рублей и попался полиции

20.01.2024

 Происшествия

Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет лишения свободы

20.01.2024

 Происшествия

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

20.01.2024

 Происшествия

Эстония, Литва и Латвия решили построить линию обороны на границе с Россией

20.01.2024

 Происшествия

Такой день. Подорожавшие огурцы и нехватка коек в барнаульских больницах

20.01.2024

 Интересное

Певца Филиппа Киркорова вырезали из популярного сериала Сваты

20.01.2024

 Интересное

Барнаульский музыкант Алексей Сулима прошел этап в шоу Голос

20.01.2024

 Интересное

В Иркутской области 14-летней школьнице оторвало руки мощным взрывом

20.01.2024

 Интересное

В Луганске скончался 23-летний участник СВО с Алтая

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске