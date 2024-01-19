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19 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. В Финляндии нашли способ борьбы с людьми, нелегально пересекающим и границу. Он был неприятным и уродливым. Пишет Царьград.

Яри Налли, политик из правой партии Финляндии “Истинные финны”, опубликовал в социальных сетях пост с картинкой “Остановитесь, или я буду стрелять!“. с фотографией. В этом посте он предложил “расстреливать” людей, незаконно пересекающих границу.

Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться, – заявил он.

Однако затем он удалил свои публикации и поспешил оправдаться,заявив, что выражаю личное мнение, а не политический призыв.

Все это говорит о том,что финнов ускоренно ведут по тому же пути, по которому ранее вели украинское общество. Разжигание антироссийской истерии-это обоснование для втягивания Финляндии в структуры НАТО.

Стоит отметить, что многие люди втайне понимают эту логику. В результате в массах растет чувство незащищенности(вместо безопасности, которую обещает НАТО), а самые смелые и способные люди прямо говорят, что политики ведут свой народ к войне с Россией.

Фото: IMAGO/LAURI HEINO/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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