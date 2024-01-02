Остатки сладки: что приготовить из имеющихся после Нового года продуктов

Некоторые блюда вкусны именно из ингредиентов, оставшихся на праздничном столе

Обычно к Новому году люди покупают большое количество продуктов: чтобы точно хватило, с запасом. Не удивительно, что какая-то их часть, иногда – весьма значительная, остается.

Конечно же, от испортившихся майонезных салатов все равно придется избавиться, но кое-что может и пригодиться для новых блюд.

Хлеб, оставшийся в корзинках на праздничном столе, успевает подсохнуть. Из него можно приготовить сладкие гренки или сухарики.

хлеб Фото: freepik.com

Можно нарезать его тонкими брусочками, сбрызнуть растительным маслом и посыпать любимыми специями или сухим чесноком, запечь в духовке до румяной корочки.

Мясной нарезке дать вторую жизнь еще проще: приготовить наваристую солянку. Сгодится любая колбасная нарезка, буженина, бекон, отварной язык. Добавим и соленые огурцы, оливки, лимон. В кастрюле с толстым дном следует обжарить морковь и лук, добавить томатную пасту и специи. После отварные овощи, оставшиеся от приготовления салатов, можно обжарить и залить кипятком. В конце приготовления добавить мелко нарезанные огурцы, маслины или оливки, выжать лимонный сок.

Остатки колбасы и сыра также можно использовать в различных супах или бигосе.

Также можно испечь пиццу, сделав из остатков колбасы начинку, сюда же пойдет и сыр. Помимо колбасы, в пиццу можно положить остатки грибов, соленых огурцов, мяса и маслин.

Еще проще и быстрее – горячие бутерброды. Выложите на хлеб кусочки мясных продуктов, а сверху сыр и разогрейте в микроволновке или духовке.

Оставшуюся селедку можно перебить в блендере со сливочным маслом – будет селедочное масло.

Блюда из курицы Фото: ru.freepik.com

Оставшееся на запеченной курице мясо отделите от костей и измельчите. Пожарив луковицу и прогрев в ней куриные остатки, вы сможете подать к столу макароны по-флотски. Либо же, добавив один ингредиент, макароны с курицей в сметанном/томатном/грибном соусе. Либо это мясо можно заморозить на будущее, а позже сделать из него начинку для пирога, вареников, запеканку, тефтельки, рагу.

Гарнир, такой как картофельное пюре, взбивается в котлетки – стоит лишь добавить сырое яйцо, а в них положить мясной фарш или грибы. Из пюре также можно сделать пирожки или запеканку.

Фрукты. Мандарины. Фото: pixabay.com

Овощи и фрукты можно использовать на смузи, соединяя их по своему желанию, разбавляя соками и минералкой. Ребенку понравится молочный коктейль.

В конце-концов, ставшиеся фрукты можно смело отправить в морозилку, они всегда пригодятся для фруктовых начинок или соусов.

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Взято отсюда