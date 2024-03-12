По мнению Ирины Плешковой, женщина в любом месте должна оставаться женщиной – всегда помнить о своей красоте и доброй душе

Сотрудница УФСИН России по Алтайскому краю Ирина Плешкова победила в конкурсе “Краса в погонах”. При этом в подобном состязании 38-летняя красавица участвовала впервые. “Толку” она рассказала, что не ожидала такой колоссальной поддержки, благодаря которой удалось завоевать первое место. Работа в государственной структуре приносит ей удовольствие, на каждую смену она приходит в хорошем настроении. Кстати, на этой неделе у Ирины день рождения, победа – еще один подарок.

Напомним, конкурс “Краса в погонах” проводил “Толк” совместно с региональным управлением ФСИН. Он был приурочен сразу к трем праздникам – 8 Марта, 145-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы РФ и Дню работника УИС. Всего в нем принимали участие 28 красавиц, а победительница собрала 29,7% голосов.

“Огромной поддержки не ожидала”

– Ирина, как вы решили принять участие в конкурсе?

– Предложение принять участие в конкурсе “Краса в погонах” мне поступило от нашей пресс-службы. Я сразу же согласилась, не могла отказать им, так как мы всегда тесно взаимодействуем. Почему бы не попробовать себя в новой роли и в новом, так сказать, амплуа?

– Почувствовали ли эмоциональную поддержку со стороны тех, кто за вас голосовал?

– Если честно, была приятно удивлена. Меня поддерживали сотрудники из других колоний. Писали сообщения, что проголосовали, или спрашивали, как это сделать, если не получалось.

Поддержали одноклассники и, что удивительно, моя классная руководительница, которой уже восьмой десяток. Она постоянно в группе в ватсапе отправляла поддерживающие голосовые сообщения по типу: “Ирочка, мы за тебя!”. Было очень приятно. Я сама никакие ресурсы не привлекала, все шло, как шло, но такой огромной поддержки даже не ожидала.

Ирина Плешкова на рабочем месте Фото: Виталий Барабаш

– Как думаете, почему за вас голосовало так много людей?

– Здесь не знаешь, как правильно ответить, такая тонкая грань – хвалить себя или не хвалить. Наверное, потому что я открытая, очень много отдаю людям своей энергии и своего времени. Думаю, что наступил баланс. Я получила вот такого рода благодарность от друзей и знакомых. Точно знаю, что коллеги не только голосовали сами, но и просили своих друзей и свои семьи об этом.

Было очень приятно получать отзывы от коллег из колонии, где я раньше работала. Говорили, что держат за меня кулачки, что я достойна победы. Промежуточные итоги голосования мне скидывали именно они. Я сплю с суток, смотрю, приходит ссылка и сообщение: “Ира, мы за тебя, там уже 22%”. Сама еще не знаю, коллеги уже знают.

– А это был первый опыт участия в подобном конкурсе?

– Да, конечно. Раньше в конкурсах красоты я вообще никогда не участвовала, даже не задумывалась об этом.

– Теперь расскажите про свою работу.

– Я работаю инспектором участка колонии поселения, осуществляю надзор за осужденными. Несмотря на все тяготы, невзгоды и трудности, люблю и обожаю свою работу. Как бы это, наверное, ни было смешно в нашей системе, получаю от нее удовольствие.

Ирина Плешкова на рабочем месте Фото: Виталий Барабаш

– Из чего состоит ваш день?

– Я заступаю на сутки, осуществляю надзор за осужденными, смотрю за порядком на прилегающей территории, делаю обходы и, согласно суточной ведомости, делаю все режимные мероприятия.

Никогда не пыталась играть в злого полицейского, все делаю на ноте закона. В первую очередь отношусь к заключенным как к людям. Они уже и так наказаны, свои полномочия я не увеличиваю и не переступаю.

“За забором колючей проволоки”

– Ирина, вас весь край больше знает не как сотрудника УФСИН, а как создателя проекта “Михутка”. Как к этому пришли?

– Я руковожу волонтерским проектом “Михутка”, занимаюсь им, организовываю все мероприятия. В апреле ему исполнится уже шесть лет. Не понаслышке знаю о проблемах особенных детей и семей, воспитывающих их. Знаю, как тяжело родителям и самим детям и как им не хватает общения.

Все началось с идеи создать что-то такое, чего нет в России. На ум пришел медведь и лозунг “Сделай доброе дело, спрячься за маской медведя”. Главное правило проекта – мы не показываем своих лиц, наверное, поэтому нас мало кто знает в лицо, и не берем деньги. Все, что происходит, абсолютно бесплатно.

У нас в проекте на постоянной основе трудится 3–4 человека. Эти ребята тоже знают о проблемах особенных детей. Вместе придумали идею, другие ребята подхватили. Кто-то был с нами недолго.

– Вы предполагали, что этот проект станет таким долгожителем у нас в регионе и что о нем будут знать по всей стране?

– Ставок никаких мы не делали. Это из серии, когда у нас спрашивают о конечной цели. Да нет никакой цели, мы просто делаем добрые дела и получаем от этого удовольствие.

– Расскажите, что в ближайшее время нас ждет?

– В ближайшее время, буквально 16 марта, у нас грандиозное третье ежегодное мероприятие – “Маленькая особенная мисс”. Конкурс красоты для девочек с особенностями развития. В этом году будет 12 участниц, они на протяжении двух месяцев проходят серьезную подготовку. Будет настоящая борьба за корону красоты.

Конкурс приедет поддержать “Мисс Вселенная” Оксана Федорова. Она же будет в жюри оценивать девочек с высоты Вселенной, так скажем.

Ирина Плешкова на рабочем месте Фото: Виталий Барабаш

– Ваши подопечные, с которыми взаимодействуете каждый день, знают о ваших добрых делах?

– Нет, мои подопечные, конечно же, не знают о том, чем я занимаюсь, так сказать, за забором колючей проволоки. Я всегда разделяю работу и гражданскую жизнь – здесь берцы, там каблуки. Тем не менее всегда говорю и коллегам и осужденным, несмотря даже на то, что мы в берцах и бесформенной одежде, мы всегда должны оставаться женщинами. От нас должна идти эта добрая энергетика, мы должны приятно пахнуть, и тогда люди потянутся.

– Где черпаете силы и вдохновение?

– Наверное, все дело в планировании своего времени. Если честно, очень мало сплю, мне всегда жалко на это время. Все расписано, все спланировано, успеваю и борщи готовить, и уроки делать, и в берцах ходить, и на каблуках.

Взято отсюда