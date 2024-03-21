Оставляли без присмотра и били. Родители воспитанника частного детсада на Алтае обвиняют воспитателей в жестоком обращении

Прокуратура проводит проверку в частном детском саду Республики Алтай

По словам комментатора, после падения у ребёнка появились шишки на голове и ногах

Частный детский сад «Мэри Поппинс» в посёлке Майма стал объектом для проверки прокуратуры. Поводом послужило видео, которое появилось в социальных сетях.

На кадрах предположительно родители одного из воспитанников демонстрируют записи с камер видеонаблюдения, установленных в саду. Сначала они показывают отрывок, на котором маленький ребёнок, за которым никто не следит, спускается по лестнице. В одном из пролётов малыш спотыкается и падает. По словам комментатора, после этого у ребёнка появились шишки на голове и ногах.

Затем следует отрывок, из игровой комнаты, в которой находились несколько детей. Тот же самый мальчик, что споткнулся на лестнице, направился в сторону двери. Воспитатель, который находился неподалёку, преградила ему дорогу и оттащила ребёнка. Из-за неосторожного движения женщины мальчик ударился о дверь головой. Однако родители ребёнка уверены, что это была не случайность, а намеренный удар.

В ситуации разбирается прокуратура Республики Алтай. Ведомство проводит проверку в детском саду.

– Предварительно установлено, что воспитатель частного детского сада допустила факты жестокого обращения с ребенком, который длительное время оставался без надзора. Запечатлен факт падения ребенка с лестницы. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, а также установит причины и условия, способствовавшие совершению противоправного деяния, – говорится в сообщении прокуратуры

Руководство детского сада «Мэри Поппинс», в комментарии «Комсомолке» подтвердило, что сотрудники прокуратуры пришли в учреждение и изъяли записи с камер видеонаблюдения, но подробно комментировать ситуацию до вердикта компетентных органов в садике отказались.

Вместе с тем в руководстве отметили, что видео, которое утекло в сеть, обрезано. За кадром якобы осталось капризное поведение ребёнка, а также попытки воспитателя успокоить мальчика. Обвинения в рукоприкладстве в отношении ребёнка в детском саду отвергли.

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Взято отсюда

21.03.2024