реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Оставляли без присмотра и били. Родители воспитанника частного детсада на Алтае обвиняют воспитателей в жестоком обращении

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Прокуратура проводит проверку в частном детском саду Республики Алтай

Оставляли без присмотра и били. Родители воспитанника частного детсада на Алтае обвиняют воспитателей в жестоком обращении

По словам комментатора, после падения у ребёнка появились шишки на голове и ногах

Частный детский сад «Мэри Поппинс» в посёлке Майма стал объектом для проверки прокуратуры. Поводом послужило видео, которое появилось в социальных сетях.

На кадрах предположительно родители одного из воспитанников демонстрируют записи с камер видеонаблюдения, установленных в саду. Сначала они показывают отрывок, на котором маленький ребёнок, за которым никто не следит, спускается по лестнице. В одном из пролётов малыш спотыкается и падает. По словам комментатора, после этого у ребёнка появились шишки на голове и ногах.

Затем следует отрывок, из игровой комнаты, в которой находились несколько детей. Тот же самый мальчик, что споткнулся на лестнице, направился в сторону двери. Воспитатель, который находился неподалёку, преградила ему дорогу и оттащила ребёнка. Из-за неосторожного движения женщины мальчик ударился о дверь головой. Однако родители ребёнка уверены, что это была не случайность, а намеренный удар.

В ситуации разбирается прокуратура Республики Алтай. Ведомство проводит проверку в детском саду.

– Предварительно установлено, что воспитатель частного детского сада допустила факты жестокого обращения с ребенком, который длительное время оставался без надзора. Запечатлен факт падения ребенка с лестницы. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, а также установит причины и условия, способствовавшие совершению противоправного деяния, – говорится в сообщении прокуратуры

Руководство детского сада «Мэри Поппинс», в комментарии «Комсомолке» подтвердило, что сотрудники прокуратуры пришли в учреждение и изъяли записи с камер видеонаблюдения, но подробно комментировать ситуацию до вердикта компетентных органов в садике отказались.

Вместе с тем в руководстве отметили, что видео, которое утекло в сеть, обрезано. За кадром якобы осталось капризное поведение ребёнка, а также попытки воспитателя успокоить мальчика. Обвинения в рукоприкладстве в отношении ребёнка в детском саду отвергли.

Мать непривитого от полиомиелита ребенка из Барнаула решила добиться права на посещение им детского сада (Подробнее)

Взято отсюда
21.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Запретили оставлять детей с бабушками и дедушками: в Чувашии…

Власти объяснили, почему требования истолковали неправильно В Чувашии разгорелся нешуточный…

«Помогите, мой ребенок пропал!»: жительница Дальнего Востока изменила жизнь…

Отделение Национального центра в Хабаровске набирает волонтеров Волонтеры готовы выходить…

На Алтае мужчина зарезал беременную сожительницу прямо на глазах…

В новогоднюю ночь житель алтайского села воткнул нож в живот…

Психолог онкодиспансера рассказала, как с помощью ручки или пуговицы…

Психолог Алтайского онкологического диспансера Алла Лобанова рассказала, что такое эмоциональные…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp