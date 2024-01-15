Осторожно, гололед!

Погодные условия в этом году способствуют гололеду, который в вою очередь приводит к травматизму. За прошлую неделю в травмпунктах Алтайского края была оказана помощь 750 гражданам, пострадавшим из-за гололеда, еще 64 человека были госпитализированы в стационар. Всего же с начала зимнего сезона гололед стал причиной более 7,5 тысяч травм.

Напомним, чтобы снизить риск травматизма, необходимо:

– выбирать обувь с нескользящей подошвой и, если возможно, использовать шипованные насадки – ледоходы;

– если нет неотложных дел, лучше оставаться дома, особенно это касается пожилых людей;

– передвигаться медленно и осторожно, избегая наклонных поверхностей;

– не держать руки в карманах – они помогут сохранить равновесие при падении;

– пожилым рекомендуется брать с собой трость или другой предмет для дополнительной опоры;

– быть осторожными на дороге и переходить ее только тогда, когда транспорт остановился;

– пользоваться поручнями в общественном транспорте и не догоняйте отходящий транспорт;

– и самое главное избегать употребления алкоголя на улице, так как алкоголь снижает чувствительность к боли и способствует нарушению координации движений.

Помните, что лучшая профилактика травм – это осторожность и здравый смысл! Не забывайте о своей безопасности и не рискуйте на гололёде. Если травмы избежать не удалось, необходимо обратиться к врачу.

Взято отсюда.

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