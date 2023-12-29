Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Осторожно, льготы закрываются: что будет с ипотекой в 2024 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

И кто сможет получить жилищные кредиты с господдержкой

Осторожно, льготы закрываются: что будет с ипотекой в 2024 году

В 2024 году правительство планирует пересмотреть ипотечные программы с господдержкой, которые сейчас действуют в России. Об этом 28 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. По его словам, программу льготной ипотеки не будут продлевать на всю страну. Разбираемся, что изменится в 2024 году и кто еще может успеть воспользоваться программой ипотеки с господдержкой.

Что такое льготная ипотека

Программа льготной ипотеки появилась в 2020 году, в качестве поддержки для строительной отрасли во время пандемии. Льготные условия предполагали ставку 6,5% при условии, что заемщик покупает в ипотеку новостройку. Потом ее несколько раз продляли, а ставку — повышали. Тем не менее ставка по льготной ипотеке всё равно остается ниже, чем по «обычной» — сейчас она установлена на уровне 8% годовых.

Отличие льготной ипотеки от большинства других госпрограмм в том, что получить ее может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации без ограничений по возрасту, профессии или семейному положению. В других программах условий больше: например, на семейную ипотеку могут претендовать только семьи с детьми, на IT-ипотеку — сотрудники аккредитованных IT-компаний.

Что уже изменилось

До недавнего времени максимальная сумма кредита на льготных условиях зависела от того, где вы покупаете жилье. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области потолок был 12 миллионов рублей, во всех прочих регионах — 6 миллионов рублей. В декабре правительство уравняло столичные регионы с остальными. Теперь сумма для всех одинаковая — 6 миллионов.

Также в декабре вырос размер первоначального взноса по льготной ипотеке. Изначально он был 15% от суммы займа, в сентябре его подняли до 20%, а теперь — до 30%. В Минфине тогда объяснили, что эта мера направлена на повышение качества кредитов. Еще до этого глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что ипотека «разогрета» и повышение первоначального взноса направлено на стабилизацию рынка.

Что будет дальше

Еще в конце 2022 года Владимир Путин заявил, что льготную ипотеку будут понемногу сворачивать. Планировалось, что программа завершится в 2023 году, но в итоге ее продлили до 1 июля 2024 года. 28 декабря 2023 года Марат Хуснуллин заявил, что для всей страны продлевать льготную ипотеку больше не будут.

— По льготной (ипотеке. — Прим. ред.), скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила, — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Он же отметил, что продлить намерены семейную ипотеку, об этом же ранее говорил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года. В 2023 году к этой программе расширили доступ: прежде ее получали семьи, где дети родились начиная с 2018 года, теперь — все семьи, где есть как минимум два ребенка младше 18 лет.

Марат Хуснуллин также выразил надежду, что будут развиваться программы дальневосточной, сельской и IT-ипотеки. Кроме того, особая программа действует в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях — сейчас ипотеку там можно получить под 2% годовых, но только на новое жилье. Путин предложил распространить эту программу и на вторичку.

Однако у Центробанка на льготные ипотечные программы несколько иной взгляд. В начале декабря глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что слишком широкое применение льготных программ — тупиковый путь, вынуждающий поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Также в ЦБ беспокоит ухудшение стандартов кредитования на фоне его быстрого роста — займы дают людям с высокими показателями долговой нагрузки, а доля кредитов с первоначальным взносом ниже 20% уже больше половины.

— Широкое использование льготных программ, которые действуют только в отношении нового жилья, привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка (разница в ценах в среднем по стране достигла 42%), — говорится в сообщении регулятора. — Если заемщику потребуется продать заложенное жилье, его цена окажется существенно ниже, чем при покупке, и может не покрыть величину долга заемщика в случае низкого первоначального взноса.

22 декабря Совет директоров Банка России принял решение с 1 марта 2024 года повысить макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Они увеличивают нагрузку на капитал банка и должны привести к тому, что банки станут тщательней отбирать клиентов.

Взято Источник
29.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix