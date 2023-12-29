И кто сможет получить жилищные кредиты с господдержкой

В 2024 году правительство планирует пересмотреть ипотечные программы с господдержкой, которые сейчас действуют в России. Об этом 28 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. По его словам, программу льготной ипотеки не будут продлевать на всю страну. Разбираемся, что изменится в 2024 году и кто еще может успеть воспользоваться программой ипотеки с господдержкой.

Что такое льготная ипотека

Программа льготной ипотеки появилась в 2020 году, в качестве поддержки для строительной отрасли во время пандемии. Льготные условия предполагали ставку 6,5% при условии, что заемщик покупает в ипотеку новостройку. Потом ее несколько раз продляли, а ставку — повышали. Тем не менее ставка по льготной ипотеке всё равно остается ниже, чем по «обычной» — сейчас она установлена на уровне 8% годовых.

Отличие льготной ипотеки от большинства других госпрограмм в том, что получить ее может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации без ограничений по возрасту, профессии или семейному положению. В других программах условий больше: например, на семейную ипотеку могут претендовать только семьи с детьми, на IT-ипотеку — сотрудники аккредитованных IT-компаний.

Что уже изменилось

До недавнего времени максимальная сумма кредита на льготных условиях зависела от того, где вы покупаете жилье. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области потолок был 12 миллионов рублей, во всех прочих регионах — 6 миллионов рублей. В декабре правительство уравняло столичные регионы с остальными. Теперь сумма для всех одинаковая — 6 миллионов.

Также в декабре вырос размер первоначального взноса по льготной ипотеке. Изначально он был 15% от суммы займа, в сентябре его подняли до 20%, а теперь — до 30%. В Минфине тогда объяснили, что эта мера направлена на повышение качества кредитов. Еще до этого глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что ипотека «разогрета» и повышение первоначального взноса направлено на стабилизацию рынка.

Что будет дальше

Еще в конце 2022 года Владимир Путин заявил, что льготную ипотеку будут понемногу сворачивать. Планировалось, что программа завершится в 2023 году, но в итоге ее продлили до 1 июля 2024 года. 28 декабря 2023 года Марат Хуснуллин заявил, что для всей страны продлевать льготную ипотеку больше не будут.

— По льготной (ипотеке. — Прим. ред.), скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила, — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Он же отметил, что продлить намерены семейную ипотеку, об этом же ранее говорил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года. В 2023 году к этой программе расширили доступ: прежде ее получали семьи, где дети родились начиная с 2018 года, теперь — все семьи, где есть как минимум два ребенка младше 18 лет.

Марат Хуснуллин также выразил надежду, что будут развиваться программы дальневосточной, сельской и IT-ипотеки. Кроме того, особая программа действует в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях — сейчас ипотеку там можно получить под 2% годовых, но только на новое жилье. Путин предложил распространить эту программу и на вторичку.

Однако у Центробанка на льготные ипотечные программы несколько иной взгляд. В начале декабря глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что слишком широкое применение льготных программ — тупиковый путь, вынуждающий поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Также в ЦБ беспокоит ухудшение стандартов кредитования на фоне его быстрого роста — займы дают людям с высокими показателями долговой нагрузки, а доля кредитов с первоначальным взносом ниже 20% уже больше половины.

— Широкое использование льготных программ, которые действуют только в отношении нового жилья, привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка (разница в ценах в среднем по стране достигла 42%), — говорится в сообщении регулятора. — Если заемщику потребуется продать заложенное жилье, его цена окажется существенно ниже, чем при покупке, и может не покрыть величину долга заемщика в случае низкого первоначального взноса.

22 декабря Совет директоров Банка России принял решение с 1 марта 2024 года повысить макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Они увеличивают нагрузку на капитал банка и должны привести к тому, что банки станут тщательней отбирать клиентов.

Взято Источник

29.12.2023