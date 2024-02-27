Осторожно, опасно: эти продукты мыть запрещено

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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Давно известно, что некоторые продукты не рекомендуется мыть перед употреблением. Среди них мясо и яйца. Овощи, фрукты и зелень мыть нужно, но нужно знать, как это делать правильно, чтобы не подвергать себя риску заражения.

Дмитрий Быстров, известный ученый, рассказал о том, что мытье мяса может вызвать больше вреда, чем пользы. В ходе процесса бактерии не уничтожаются, а наоборот, распространяются по поверхностям кухни, попадая на посуду и другие продукты, что негативно сказывается на нашем здоровье. Кроме того, такое мытье увеличивает риск заражения сальмонеллой. Ученый рекомендует использовать термическую обработку мяса, при которой риски заражения сведены к нулю. Для полной безопасности мясо следует нагревать до 75°С.

Также Быстров отмечает, что не стоит мыть яйца, поскольку это сокращает их срок хранения. Обработку яиц следует проводить только перед приготовлением.

Что касается овощей, фруктов и зелени, то мыть их следует без использования мыла. Такой подход может привести к тому, что мыльные остатки останутся на продуктах, и их употребление может вызвать отравление. Более эффективным способом будет погружение растительной пищи в раствор уксуса или соли в соответствующих пропорциях на 15 минут. Как пишет LIFE.



Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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