Осторожно, владельцы квартир: с января вам грозят штрафы за пользование ванной комнатой

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13 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Новые условия были приняты на законодательном уровне. Пишет «ПроГород Чебоксары» со ссылкой на «PRIMPRESS».

Постановление уже подписано и вступило в силу 9 января. Владельцев квартир с ваннами будут штрафовать на 500 рублей в день.

Владельцы квартир с ваннами попадут под новые интересные условия: после 9 января 2024 года собственники должны будут соблюдать новые правила. Речь идет о перепланировке квартиры, которую нужно будет согласовывать с представителем регулирующего органа. Во многих случаях это коснется ванных комнат. И здесь условия меняются.

Это связано с тем, что в одном многоквартирном доме был создан прецедент. Жильцы одной из квартир перепланировали ее так, что ванная комната оказалась над гостиной квартиры, расположенной ниже. Это противоречит закону. Судья встал на сторону управляющей компании и объяснил, что нельзя была проводить перепланировку, не поставив в известность соседей.

В итоге суд постановил впустить инспектора в квартиру и дал ему 10 дней на ожидании. За каждый день ожидания собственник будет платить. Ежедневный штрафа составляет 500 рублей. Такие изменения могут коснуться многих владельцев квартир.

Фото: mykaleidoscope.ru

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Автор: glavred

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