Острые проблемы в гинекологии: куда в Барнауле обращаться за помощью?

Специалисты поликлиники “Здоровье” предлагают пациенткам комплексный подход в лечении многих заболеваний

Прием у гинеколога / Фото: freepik.com

Женский организм – это сложная система, здоровое функционирование которой позволяет женщине совершать настоящее чудо – рождение ребенка. Для своевременного выявления и лечения гинекологических заболеваний представительницам прекрасной половины необходимо обращаться к врачу. Например, специалисты поликлиники “Здоровье” сегодня предлагают своим пациенткам комплексный подход в лечении заболеваний: сочетание лекарственных препаратов с физиотерапией.

Что такое физиотерапия?

Метод лечения, в котором используют физические факторы: электрические и импульсные токи, электромагнитные поля, лазер и ультразвуковую терапию, озонотерапию, а также гирудотерапию.

Для чего ее используют?

Такой подход позволяет:

улучшить состояние и качество жизни женщины;

снизить лекарственную нагрузку, а в некоторых случаях полностью отменить лекарства;

не получать побочные явления, свойственные медикаментозному лечению;

профилактировать осложнения и рецидивы;

сократить срок лечения.

При каких состояниях показана физиотерапия?

Физиотерапия в гинекологии показана при:

хронических воспалительных процессах;

эндометриозе;

миоме матки;

нарушениях менструального цикла;

альгодисменорее;

восстановительном лечении после операций;

реабилитации после абортов и выскабливаний слизистой матки;

подготовке к беременности женщин, имеющих в прошлом самопроизвольные выкидыши и замершие беременности;

подготовке слизистой матки перед программой ЭКО;

спаечных процессах в органах малого таза;

бесплодии;

профилактики лактостаза, мастита;

сокращении матки в послеродовый период;

хронических тазовых болях;

рецидивирующих кольпитах;

баквагинозах;

краурозе вульвы.

К кому и куда можно обратиться за помощью?

Прием ведет врач акушер-гинеколог поликлиники “Здоровье”, физиотерапевт восстановительного лечения в акушерстве и гинекологии Елена Снегирева.

Записаться на прием можно по адресу: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 264 и телефону: 8-905-987-23-89.

ООО ПКД “Здоровье”

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