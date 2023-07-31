ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Песков заявил, что контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось
Новости Алтай
ВСУ за июль потеряли порядка 21 тысячи солдат
Новости Алтай
Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян
Новости Алтай
Острые проблемы в гинекологии: куда в Барнауле обращаться за помощью?
Новости Алтай
Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку по повестке
Новости Алтай
Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с зарубежных e-mail

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай245 News
Новости Горняк67 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления62 News
Политика96 News
Спорт92 News
У вас есть новость? Присылайте!
>
объявления

Острые проблемы в гинекологии: куда в Барнауле обращаться за помощью?

редактор01 mins

Специалисты поликлиники “Здоровье” предлагают пациенткам комплексный подход в лечении многих заболеваний

Прием у гинеколога / Фото: freepik.com

Женский организм – это сложная система, здоровое функционирование которой позволяет женщине совершать настоящее чудо – рождение ребенка. Для своевременного выявления и лечения гинекологических заболеваний представительницам прекрасной половины необходимо обращаться к врачу. Например, специалисты поликлиники “Здоровье” сегодня предлагают своим пациенткам комплексный подход в лечении заболеваний: сочетание лекарственных препаратов с физиотерапией.

Что такое физиотерапия?

Метод лечения, в котором используют физические факторы: электрические и импульсные токи, электромагнитные поля, лазер и ультразвуковую терапию, озонотерапию, а также гирудотерапию.

Для чего ее используют?

Такой подход позволяет:

  • улучшить состояние и качество жизни женщины;
  • снизить лекарственную нагрузку, а в некоторых случаях полностью отменить лекарства;
  • не получать побочные явления, свойственные медикаментозному лечению;
  • профилактировать осложнения и рецидивы;
  • сократить срок лечения. 

При каких состояниях показана физиотерапия?

Физиотерапия в гинекологии показана при:

  • хронических воспалительных процессах;
  • эндометриозе;
  • миоме матки;
  • нарушениях менструального цикла;
  • альгодисменорее;
  • восстановительном лечении после операций;
  • реабилитации после абортов и выскабливаний слизистой матки;
  • подготовке к беременности женщин, имеющих в прошлом самопроизвольные выкидыши и замершие беременности;
  • подготовке слизистой матки перед программой ЭКО;
  • спаечных процессах в органах малого таза;
  • бесплодии;
  • профилактики лактостаза, мастита;
  • сокращении матки в послеродовый период;
  • хронических тазовых болях;
  • рецидивирующих кольпитах;
  • баквагинозах;
  • краурозе вульвы.

К кому и куда можно обратиться за помощью?

Прием ведет врач акушер-гинеколог поликлиники “Здоровье”, физиотерапевт восстановительного лечения в акушерстве и гинекологии Елена Снегирева.

Записаться на прием можно по адресу: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 264 и телефону: 8-905-987-23-89.

ООО ПКД “Здоровье”

Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика