Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа

В результате полученных травм собака скончалась на месте
Cуд / Фото: amic.ru
В Кемеровской области суд признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животными, пишет “Сибдепо”.
Напомним, инцидент произошел в сентябре 2023 года. 48-летний житель Киселевска, находясь в состоянии опьянения, скинул с девятого этажа свою беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. В результате полученных травм собака скончалась на месте.
“В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся”, – отмечает издание.
Сибиряку назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
горняк
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