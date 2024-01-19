На обжалование у защиты Владимира Фалилеева есть 15 суток

Владимир Фалилеев (справа) с адвокатами / Фото: Антон Дегтярев

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого Ленинский районный суд Барнаула приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу 5,7 млн рублей, собирается подать апелляцию и обжаловать приговор. Об этом amic.ru рассказала его адвокат Антонина Бортенева.

“Собираемся подавать апелляцию. 15 суток дается на обжалование. Жалоба будет подана до истечения 15 суток, начиная с сегодняшнего дня. В дальнейшем можно подавать дополнения. Владимир Фалилеев заявляет о своей невиновности, не признает вину в полном объеме”, – сообщила она.

Напомним, что 19 января 2024 года Ленинский районный суд приговорил Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 5,7 млн рублей за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также его на пять лишили права занимать в государственных органах должности, которые предполагают выполнение организационно-распорядительных функций. По приговору Фалилеев остался без классного чина “государственный советник юстиции 2-го класса” и почетного звания “Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации”.

Приговор в законную силу еще не вступил. При этом суд счел недоказанным передачу Фалилеевым взятки 8 млн рублей на строительство дома в Иркутской области.

По версии следствия, Фалилеев получил от новосибирского предпринимателя Олега Ярового около 11 млн рублей за покровительство его компаниям. Также он прекратил проверку в отношении одной из фирм бизнесмена. Взятки бизнесмен давал в виде денег и услуг – например, он оплатил лечение дочери экс-прокурора в больнице и парковку его авто. Кроме того, Фалилеев получил от Ярового миллион рублей на покупку квартиры.

16 февраля 2022-го экс-прокурора области задержали. Для более объективного рассмотрения дело перенесли в Барнаул. Самого Ярового также задержали, однако он пошел на сделку со следствием и в тюрьме не оказался.

18 января 2024 года Фалилеев выступил с последним словом, в котором настаивал на своей невиновности и уверял суд, что Яровой оговорил его, чтобы уйти от уголовной ответственности. Экс-прокурор подчеркнул, что любой срок будет означать для него смертный приговор. Подробнее о его речи можно прочитать здесь.

Кроме того, сейчас под следствием находится и первый заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сказано в картотеке суда Ленинского района. Заседание по ее делу пройдет в Ленинском районном суде 23 января в 14:30.

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