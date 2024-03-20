Освободить многодетные семьи от курортного сбора в Алтайском крае предлагают единороссы

Фракция «Единая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании и сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова подготовили изменения в краевой закон о введении платы за использование курортной инфраструктуры.

Они предлагают освободить от оплаты курортного сбора многодетные семьи, приезжающие на отдых и оздоровление в Алтайский край. Депутаты рассмотрят инициативу на сессии 28 марта.

С 2018 года в рамках эксперимента плату за пользование курортной инфраструктурой вносят отдыхающие в санаториях и отелях Белокурихи. Плата составляет 50 рублей в сутки на одного человека. Собранные средства идут на благоустройство города-курорта. Единороссы предлагают освободить от оплаты курортного сбора многодетные семьи с детьми до 23 лет, которые учатся очно. Речь идет о семьях, приезжающих в Белокуриху со всей страны.

«В Год семьи Владимир Владимирович Путин призвал органы власти расширить социальную поддержку семей. Об этом он говорил и в недавнем послании Федеральному Собранию. Наша инициатива направлена на поддержку семейного санаторно-курортного лечения и отдыха. К тому же эта мера будет способствовать повышению туристической привлекательности Алтайского края, а значит и развитию региона. Ведь туризм становится одной и самых динамично развивающихся отраслей экономики», – рассказала Наталья Кувшинова.

В случае принятия изменений в закон «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае» многодетные семьи перестанут платить курортный сбор с 1 мая 2024 года.

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