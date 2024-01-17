Осужденные из исправительного центра Бийска посетили богослужение в храме

Посетители приняли участие в обряде елепомазания

Осужденные из исправительного центра Бийска посетили храм Казанской Божьей Матери, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Мероприятие организовал помощник благочинного Бийска по тюремному служению иерей Дмитрий Камбалин с целью духовного и культурного развития осужденных к принудительным работам.

Осужденные побывали на всенощной службе в храме и приняли участие в обряде елепомазания. Отец Дмитрий провел для них экскурсию по храмовому комплексу, показал сооруженный на дворе рождественский вертеп, рассказал о библейских событиях, с которыми связана традиция его устройства у православных храмах.

Также осужденные из исправительного центра посетили выставку, работающую в павильоне бийского Архиерейского подворья. Они увидели новогодние и рождественские открытки разных лет, елочные игрушки и украшения.

Во время экскурсии, которую провел Павел Коваленко, директор музея истории Алтайской духовной миссии посетители познакомились с историей новогодних праздников в России и особенностями встречи этого праздника в разные временные периоды.

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