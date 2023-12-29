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Осужденный на 24 года тулунский маньяк Шувалов умер в зоне СВО

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Осужденный на 24 года тулунский маньяк Шувалов умер в зоне СВО

Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Шувалов умер 29 мая под Луганском. О его смерти стало известно лишь 28 декабря. Тело тулунского маньяка не удалось забрать

Приговоренный к 24 годам колонии строгого режима 55-летний тулунский маньяк Павел Шувалов умер в зоне СВО. По данным Lenta.ru, он заключил контракт с одной из ЧВК в апреле 2023 года.

Осужденный прибыл в зону СВО 6 мая, и после подготовки его отправили на линию боевого соприкосновения под Луганском. Трое однополчан Шувалова подтвердили, что там он умер, а его тело не удалось забрать.

Тулунского маньяка приговорили к 24 годам колонии в 2021 году за серию изнасилований и два убийства. Шувалов орудовал в Тулуне Иркутской области. При этом, по данным следствия, всего в период с 1991 по 2019 год он изнасиловал как минимум 27 женщин, однако его причастность удалось доказать лишь по двум эпизодам.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области спустя 20 лет после серии совершенных убийств вынесли приговор 44-летнему маньяку Михаилу Незнамову. В 2000-х он изнасиловал и убил пять женщин.

Взято отсюда

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