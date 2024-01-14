Олег Гуменюк Фото: администрация Владивостока

Изначально экс-чиновника приговорил к 16,5 годам колонии строгого режима, но потом срок сбавили до 12 лет. Он решил не отбывать наказание, а поехать в зону СВО

Осужденный экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк отправился на СВО, сообщил “Коммерсанту” адвокат Александр Китаев.

56-летний Гуменюк заключил контракт с Минобороны. Согласно выданному предписанию, он 22 декабря 2023 года должен был явиться в войсковую часть. Адвокат не обладает информацией, где сейчас находится бывший чиновник.

“Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов”, – добавил Китаев.

Олег Гуменюк отбывал наказание в ИК-27 в поселке Волчанец в Приморском крае. В приморских Telegram-каналах появились фотографии, на которых похожий на экс-мэра человек в военной форме держит в руках оружие.

Взято отсюда