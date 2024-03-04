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Осужденный за смертельную драку на Старом базаре будет требовать пересмотра дела

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Осужденный за смертельную драку на Старом базаре будет требовать пересмотра дела

Фото: Анна Меньшикова

Михаила Старцева приговорили к шести годам колонии строгого режима за гибель мужчины в драке. Однако из-за “вновь вскрывшихся обстоятельств” приговор могут изменить

Бывший боксер Михаил Старцев, которого осудили за смертельную драку на Старом базаре, готовит обращение в прокуратуру с требованием пересмотра его уголовного дела на фоне вновь открывшихся обстоятельств, связанных с приговором другому участнику конфликта – “инвалиду” Дмитрию Лопатину, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на его адвоката Татьяну Рыжкову.

05 сентября, 18:19 Чем закончилось судебное разбирательство о драке на Старом базаре в Барнауле

Суд вынес приговор второму участнику разборки – Дмитрию Лопатину. Рассказываем, какое наказание запрашивала сторона Старцева.и оправдались ли ожидания по поводу суровости решения

По словам юриста, обстоятельства разбирательства в отношении Лопатина могут стать поводом для пересмотра уголовного дела. Как утверждает Рыжкова, в ходе нового разбирательства суд может смягчить или вовсе отменить приговор Старцеву.

Напомним, в марте 2022 года Михаила Старцева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить 4 млн рублей семье погибшего Павла Рохлова.

Драка произошла 27 июля 2021 года в районе Старого базара. Возле уличного кафе Михаил Старцев поссорился с Дмитрием Лопатиным. Перепалка переросла в драку. Рохлов попытался разнять их.

В декабре 2023 года вступил в силу приговор в отношении самого Лопатина, который тростью нанес несколько ударов Старцеву, от чего у того был сломан нос, а также задел его спутниц. Мужчину признали виновным по п. “з” ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорили к двум годам условно.

Взято отсюда.

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